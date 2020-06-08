В Норильске собрали почти 2,8 тысячи кубометров водонефтяной смеси

КРАСНОЯРСК, 8 июн – РИА Новости. Спасатели после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске собрали из водоемов почти 2,8 тысячи кубометров водонефтяной смеси, сообщил журналистам первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.
"Мы собрали почти 3 тысячи тонн, 2776 метров кубических", - сказал Чуприян.
По его словам, все собранное утилизируется в специальные емкости. Они имеются в достаточном количестве. Он отметил, что спасатели впервые применили авиацию в переброске емкостей. Это новая технология, и она упрощает работу, поскольку группировке приходится постоянно отслеживать топливное пятно и перемещаться за ним.
По словам Чуприяна, утилизация емкостей будет вторым или третьим этапом операции и не в ближайшее время.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.