В Норильске собрали почти 2,8 тысячи кубометров водонефтяной смеси

По его словам, все собранное утилизируется в специальные емкости. Они имеются в достаточном количестве. Он отметил, что спасатели впервые применили авиацию в переброске емкостей. Это новая технология, и она упрощает работу, поскольку группировке приходится постоянно отслеживать топливное пятно и перемещаться за ним.