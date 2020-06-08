Из Мехико вылетел вывозной рейс с россиянами

"Рейс "Азур эйр" 3133 Мехико – Москва вылетел в 04:39 мск. 88 пассажиров. Ожидаемое время прибытия в Шереметьево – 17:20 мск", - говорится в сообщении.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.