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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T09:42
https://ria.ru/20200608/1572609633.html
Из Мехико вылетел вывозной рейс с россиянами
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РИА Новости

Из Мехико вылетел вывозной рейс с россиянами

09:25 08.06.2020 (обновлено: 09:42 08.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип авиакомпании AZUR air
Логотип авиакомпании AZUR air
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Вывозной рейс из столицы Мексики вылетел в Москву, сообщает Минтранс РФ в Twitter.
"Рейс "Азур эйр" 3133 Мехико – Москва вылетел в 04:39 мск. 88 пассажиров. Ожидаемое время прибытия в Шереметьево – 17:20 мск", - говорится в сообщении.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМексикаШереметьево (аэропорт)TwitterОбщество
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