Медики рассказали о реабилитации пациентов с COVID-19 после ИВЛ

"Особенно опасный период при тяжелом течении болезни – это отлучение пациента от аппарата ИВЛ и необходимость его научения дышать самостоятельно. Фиброз легочной ткани может достигать 80%. Опыта такого еще не наработано, и потому на этом этапе очень велик процент смертности. После перевода пациента в палату общей терапии процесс реабилитации может продолжаться более трех недель. Пациента нужно заново научить дышать самостоятельно, вернуть навыки самостоятельного питания, помочь ему вернуться в свое привычное психоэмоциональное состояние, нужно проследить за его состоянием на предмет осложнений другого рода – сердечно-сосудистых, других внутренних органов", - сказала Павлова.

По ее словам, когда пациента выписывают, нельзя еще полностью быть уверенным, что он не является носителем и распространителем вируса. "И бригады врачей, задействованные на реабилитации, также могут подвергаться опасности заражения", - отметила Павлова.

Академик РАН Наталия Николаевна Беседнова на совещании добавила, что нужно наблюдать за бывшими пациентами и в отдаленной перспективе. "Во-первых, в научных целях. Во-вторых, потому что у многих условно выздоровевших пациентов остаются очень тяжелые повреждения в организме, и им необходимо лабораторное наблюдение. У них нужно брать анализы, ведь, например, вирусы герпеса могут жить в человеческом организме сколь угодно долго и потом дают серьезные осложнения. Те же качества могут быть и у коронавируса", - сказала Беседнова.