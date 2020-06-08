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2020-06-08T09:16
https://ria.ru/20200608/1572608081.html
Роскачество предостерегло от мошеннических сайтов с "ответами" к ЕГЭ
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РИА Новости

Роскачество предостерегло от мошеннических сайтов с "ответами" к ЕГЭ

08:29 08.06.2020 (обновлено: 09:16 08.06.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкУченица перед началом сдачи единого государственного экзамена
Ученица перед началом сдачи единого государственного экзамена
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Ученица перед началом сдачи единого государственного экзамена . Архивное фото
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Гарантированно высокий балл на ЕГЭ обеспечат честная подготовка, в том числе с помощью специализированных сайтов, но мошеннических сайтов, которые предлагают материалы экзаменов и "правильные ответы" за деньги, однозначно стоит избегать, говорится в сообщении Роскачества.
"Вариант с социальными сетями является самым популярным мошенничеством. До сих пор практикуется и создание отдельных сайтов с платным доступом к "ответам" для наивных выпускников, которые выманивают деньги у школьников. Их количество стабильно падает одновременно с ростом количества мошеннических пабликов и каналов", - говорится в сообщении.
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Эксперты обращают внимание на то, что Рособрнадзор в ходе мониторинга сайтов, предлагающих задания по подготовке к ЕГЭ, еще ни разу не обнаружил подлинные утечки. "Это говорит о том, что ответов на ЕГЭ в интернете вы не найдете!" - подчеркивается в сообщении.
Между тем из года в год в преддверии ЕГЭ мошенники собирают "сезонный урожай" в виде денежных взносов и персональных данных от любопытных школьников, предварительно подтвердив свою "благонадежность" скриншотами "материалов", а также отзывами и чеками "довольных покупателей". Но после перевода денег выпускника добавляют в черный список, а затем аккаунт продавца удаляется.
"Роскачество категорически не рекомендует гуглить "настоящие" ответы на ЕГЭ и утверждает: хотите получить высокий балл – готовьтесь к экзаменам качественно и честно", - подчеркивается в сообщении. Эксперты указывают, что для того, чтобы обстоятельно подготовиться к экзаменам в условиях самоизоляции, можно воспользоваться сервисами видеозвонков для занятий с репетиторами либо готовиться самостоятельно с помощью специальных сервисов для подготовки к ЕГЭ.
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На таких сервисах обычно представлены варианты задач и упражнений по всем экзаменационным предметам, а время выполнения задания контролирует таймер. Подобные ресурсы могут также создавать индивидуальный план подготовки к экзамену, предлагать в качестве тренировки задания-квесты и создать собственные тесты. Некоторые ресурсы предлагают и опцию проверки задания профессиональным экспертом, но за это придется заплатить.
В частности, большая нормативная база и возможность пройти аналогичный реальному экзамен онлайн представлена на официальном сайте Федерального института педагогических измерений, кроме того, информация для учеников предоставляется в открытом доступе, отмечается в сообщении.
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