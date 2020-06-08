Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-08T07:53
https://ria.ru/20200608/1572607288.html
Украинские силовики заявили о восьми обстрелах своих позиций в Донбассе
https://cdn24.img.ria.ru/images/148784/22/1487842288_0:135:1299:866_1036x0_80_0_0_ae5088f5cbf4eca8de35977b254ea80a.jpg
РИА Новости

Украинские силовики заявили о восьми обстрелах своих позиций в Донбассе

07:53 08.06.2020
654
© Фото : Ministry of Defense of UkraineСолдаты ВСУ на востоке Украины
Солдаты ВСУ на востоке Украины
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine
Солдаты ВСУ на востоке Украины. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Украинские силовики заявили в понедельник, что зафиксировали восемь обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, двое военнослужащих пострадали.
Как говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил Украины, опубликованном в Facebook, ополченцы за сутки "8 раз нарушили режим прекращения огня"
"Два воина Объединенных сил получили ранения", - добавляется в сообщении.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Доставка гуманитарного груза МККК для борьбы с COVID-19 на КПП Станица Луганская в ЛНР
7 июня, 15:39
В ЛНР заявили о подготовке провокации на закрытом КПП
1770013
Обсудить 2
Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Украинские военные
В ЛНР десятые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
Доставка гуманитарного груза МККК для борьбы с COVID-19 на КПП Станица Луганская в ЛНР
В ЛНР заявили о подготовке провокации на закрытом КПП
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области
В ДНР заявили об одном нарушении перемирия за сутки
Разрушенный дом в Донецке
СК завел новое дело против силовиков после обстрела в Донбассе
Военнослужащие вооруженных сил Украины
Донбасс никогда не вернется на нынешнюю Украину, заявила экс-министр
Ракета-носитель Рокот
Источник: Россия возобновляет изготовление ракет "Рокот" без Украины
Машина скорой помощи в ЛНР
В двух районах ЛНР ввели ограничения из-за COVID-19
Автомобиль въезжает в протестующих в Сиэтле. Кадры очевидцев
В Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих
Военнослужащие в Донбассе
Переговоры подгрупп по Донбассу пройдут в видеорежиме во вторник
Ополченец ДНР
В ДНР заявили, что силовики два раза за сутки нарушили перемирие
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США
Украинские эксперты рассказали о возможностях США для "удара" по Сибири
Сотрудники полиции в США во время протестов
В США предъявили обвинения подозреваемому в убийстве главы полиции города
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР заявили о 340 нарушениях перемирия силовиками в Донбассе в мае
Северокорейский военный показывает на карте демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи
КНДР перестала выходить на связь с Южной Кореей по гражданской связи
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР призвали сообщать о размещении техники силовиков у жилых домов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
06:13На реке Амбарная выявили загрязнение воды нефтепродуктами за бонами
06:11"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
06:09В шести российских регионах дожди могут привести к потопам на этой неделе
06:06МЧС предлагает увеличить территории пляжей в регионах к купальному сезону
06:05Счетная палата нашла недостатки при осуществлении таможенных операций
05:58У жителя Приморья изъяли свыше десяти килограммов марихуаны
05:55Шеф полиции Портленда передала свою должность афроамериканцу
05:53Звезды "Матрицы" рассказали, почему согласились играть в сиквеле
05:51Ученые прогнозируют природные пожары летом на границе России и Казахстана
05:47На Сахалине перенесли суд по иску губернатора к мэру Охинского района
05:41В АТОР спрогнозировали подорожание отдыха в России на 30 процентов
05:40В Южной Корее выявили 38 новых случаев COVID-19
05:38В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 120 тысяч человек
Лента новостейМолния