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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T07:47
https://ria.ru/20200608/1572607117.html
В Кузбассе выявили 34 новых случая COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337711_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b1d521992253fc4ef75ca4ee92b39b59.jpg
РИА Новости

В Кузбассе выявили 34 новых случая COVID-19

07:47 08.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи
Медик выходит из машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой помощи. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 8 июн - РИА Новости. Заражение коронавирусом за последние сутки выявили еще у 34 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

"Еще у 34 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Девять пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 313 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 466 больных коронавирусом", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Сергей Цивилев
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Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, четырнадцать новых случае зарегистрировано в Кемерово, семь – в Новокузнецке, по пять – в Белово и Прокопьевском районе, два – в Междуреченске, один – в Новокузнецком районе.
Среди новых выздоровевших по три жителя Кемерово и Междуреченска, двое из Белово и один из Прокопьевска.
По данным на понедельник, в Кузбассе выявлено 786 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 313 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9564 человека.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЦивилевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)БеловоМеждуреченскНовокузнецкКемеровская областьОбщество
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