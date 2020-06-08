В Кузбассе выявили 34 новых случая COVID-19

"Еще у 34 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Девять пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 313 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 466 больных коронавирусом", - написал глава региона в своем Telegram-канале.