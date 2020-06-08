"Весь в перьях": Лоза вновь ответил на шутку Киркорова

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Музыкант и композитор Юрий Лоза в эфире шоу "Ты не поверишь!" на НТВ вновь раскритиковал Филиппа Киркорова, назвавшего его "аппендицитом".
Музыкант подчеркнул, что не понимает, зачем Киркоров в принципе о нем вспомнил.
"Мне с ним вообще никаким образом не приходится ни общаться, ни контактировать. Мало того, я его никогда не упоминал, вообще о нем не говорил никогда. (Киркоров. — Прим. ред.) хотел задеть, хотел оскорбить…" — посетовал Лоза.
Музыкант также не понял, почему Киркоров сказал, что тот "никому не нужен".
"Песню "Плот" будут петь всегда, упоминая именно Лозу, а не кого-то другого, потому что все знают, кто эти песни написал. Да, он сейчас раскручен больше, чем другие исполнители, да, он весь в перьях, но это не значит, что эти песни не будут петь другие. Скажем, Алла Пугачева, его бывшая жена, она точно так же раздала свои песни, и их сейчас поют уже без упоминания о ней. С этим надо смириться, к этому надо привыкнуть", — заключил Лоза.
Ранее Лоза в беседе с "Вечерней Москвой" заявил, что Киркоров "показал безграмотность", когда тот в передаче на телеканале СТС спародировал программу Елены Малышевой "Жить здорово", назвав при этом Лозу "никому не нужным аппендицитом".