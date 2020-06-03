Лоза резко ответил на шутку Киркорова

Ранее Киркоров в передаче на телеканале СТС спародировал программу Елены Малышевой "Жить здорово", назвав при этом Лозу "никому не нужным аппендицитом" и высмеяв онлайн-концерт певца Леонида Агутина.

"Ну что сказать… Киркоров не может написать песню или книгу, как это делаю я. Он не умеет ни на чем играть, не может что-то создать. Он просто придуривается, чтобы популяризировать себя. Иногда у Киркорова это выходит, иногда нет", - заявил Лоза.

По его словам, Киркоров в ходе выступления "показал свою безграмотность". "Прежде чем сравнивать что-то с чем-то, надо разобраться. Аппендицит — это болезнь, а не орган… Если бы Филипп читал книжки, он бы об этом знал. Но, к сожалению, ему некогда, он ведь занимается пиаром. Я бы ему просто посоветовал расширить свои знания. Появилось время? Открой хорошую книгу! Неправильно быть в таком возрасте глупым!" — указал артист.