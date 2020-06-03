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Культура
2020-06-03T03:33
https://ria.ru/20200603/1572378414.html
Лоза резко ответил на шутку Киркорова
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РИА Новости

Лоза резко ответил на шутку Киркорова

03:20 03.06.2020 (обновлено: 03:33 03.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовМузыкант и композитор Юрий Лоза
Музыкант и композитор Юрий Лоза
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Музыкант и композитор Юрий Лоза. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Музыкант и композитор Юрий Лоза прокомментировал в беседе с "Вечерней Москвой" слова Филиппа Киркорова, назвавшего его "аппендицитом".
Ранее Киркоров в передаче на телеканале СТС спародировал программу Елены Малышевой "Жить здорово", назвав при этом Лозу "никому не нужным аппендицитом" и высмеяв онлайн-концерт певца Леонида Агутина.
"Ну что сказать… Киркоров не может написать песню или книгу, как это делаю я. Он не умеет ни на чем играть, не может что-то создать. Он просто придуривается, чтобы популяризировать себя. Иногда у Киркорова это выходит, иногда нет", - заявил Лоза.
По его словам, Киркоров в ходе выступления "показал свою безграмотность". "Прежде чем сравнивать что-то с чем-то, надо разобраться. Аппендицит — это болезнь, а не орган… Если бы Филипп читал книжки, он бы об этом знал. Но, к сожалению, ему некогда, он ведь занимается пиаром. Я бы ему просто посоветовал расширить свои знания. Появилось время? Открой хорошую книгу! Неправильно быть в таком возрасте глупым!" — указал артист.
При этом он пожелал Киркорову расширять кругозор, чтобы не попадать в нелепые ситуации.
Татьяна Брухунова
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97084113524
Обсудить 15
КультураРоссияШоу-бизнесЮрий ЛозаФилипп Киркоров
Популярные комментарии
А как надоел то всем этот филипп ....это что-то...
3 июня, 03:46
nn.raevskiy
8710004
Хорошо, что Лоза был не в розовой кофточке.
3 июня, 04:11
ЛКЛысый Кучерявый
121210325
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