Врач рассказала, когда делать прививки детям после COVID-19

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Ограничений на прививки для переболевших коронавирусом детей нет, их можно ставить после осмотра педиатра через 1-2 недели после дня выздоровления, сообщила в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению, главный врач детской городской поликлиники №110 Эльмира Каширина.
"Так как у детей, в основном, эта инфекция протекает в лёгкой форме, то на нее распространяются все те же правила, которые мы соблюдаем при ОРВИ. После того, как ребенок выздоравливает, через какое-то время, обычно 1-2 недели, после осмотра педиатра мы делаем прививки", - сказала Каширина, отвечая на вопрос, могут ли быть опасны прививки в этом сезоне для детей, переболевших коронавирусом.
Она отметила, что каких-то особенных ограничений и противопоказаний, связанных именно с коронавирусом, нет.
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