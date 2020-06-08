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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T11:16
https://ria.ru/20200608/1572606700.html
Врач рассказала, когда делать прививки детям после COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/155006/86/1550068652_0:0:3086:1736_1036x0_80_0_0_714304a4f1fd7dc868a1f38404700570.jpg
РИА Новости

Врач рассказала, когда делать прививки детям после COVID-19

07:22 08.06.2020 (обновлено: 11:16 08.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедсестра в прививочном кабинете
Медсестра в прививочном кабинете
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медсестра в прививочном кабинете . Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Ограничений на прививки для переболевших коронавирусом детей нет, их можно ставить после осмотра педиатра через 1-2 недели после дня выздоровления, сообщила в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению, главный врач детской городской поликлиники №110 Эльмира Каширина.
"Так как у детей, в основном, эта инфекция протекает в лёгкой форме, то на нее распространяются все те же правила, которые мы соблюдаем при ОРВИ. После того, как ребенок выздоравливает, через какое-то время, обычно 1-2 недели, после осмотра педиатра мы делаем прививки", - сказала Каширина, отвечая на вопрос, могут ли быть опасны прививки в этом сезоне для детей, переболевших коронавирусом.
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Она отметила, что каких-то особенных ограничений и противопоказаний, связанных именно с коронавирусом, нет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Читайте полный текст интервью Эльмиры Кашириной >>
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
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