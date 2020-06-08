Врач рассказала, когда делать прививки детям после COVID-19

"Так как у детей, в основном, эта инфекция протекает в лёгкой форме, то на нее распространяются все те же правила, которые мы соблюдаем при ОРВИ. После того, как ребенок выздоравливает, через какое-то время, обычно 1-2 недели, после осмотра педиатра мы делаем прививки", - сказала Каширина, отвечая на вопрос, могут ли быть опасны прививки в этом сезоне для детей, переболевших коронавирусом.