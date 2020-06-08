На Колыме продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19

МАГАДАН, 8 июн - РИА Новости, Людмила Щербакова. Губернатор Магаданской области Сергей Носов в понедельник подписал указ о продлении режима повышенной готовности в регионе до 23 июня, сообщает правительство Колымы.
По последним данным, COVID-19 в Магаданской области заразились 349 человек, трое умерли, 211 вылечились. На карантин закрыли Дом ребенка в Магадане, там коронавирусом заразились 11 сотрудников. Закрыто хирургическое отделение Магаданской областной больницы, где COVID-19 заболела медсестра. Почти ежедневно COVID-19 диагностируют вахтовым рабочим, которые сейчас активно заезжают на лососевую путину, золотодобычу и стройки региона.
"Ввести на территории Магаданской области режим функционирования "Повышенная готовность" …с 00 часов 00 минут 18 марта 2020 года до 00 часов 00 минут 23 июня 2020 года", - говорится в указе главы региона.
В документе сказано, что режим может быть снят досрочно или продлен в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе. Сейчас на Колыме фиксируют рекордное число зараженных COVID-19 в связи с массовым заездом вахтовиков, диагноз которым ставят уже на въезде - в аэропорту Магадана, сообщил РИА Новости губернатор Сергей Носов.
"Коечным фондом мы обеспечены. И настроены пройти этот пик в течение двух недель, очень важных для нас. До двадцатого числа состоятся все заезды вахтовиков, все должны приступить к работе. И во всяком случае если кого-то еще выявим, будем лечить. Нам понятно, что делать дальше. Вот эти две недели для нас очень ответственны", - сказал Носов.
Он уточнил, что сейчас большой процент заболевших дают строители: у трех человек, приехавших строить ЛЭП на рудник "Полюс Магадана", диагностировали COVID-19. Заболевшими коронавирусом приехали 14 строителей с Урала. Все они сразу были помещены в обсерватор, а затем в лечебные учреждения региона.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.