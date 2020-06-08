На Колыме продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19

"Коечным фондом мы обеспечены. И настроены пройти этот пик в течение двух недель, очень важных для нас. До двадцатого числа состоятся все заезды вахтовиков, все должны приступить к работе. И во всяком случае если кого-то еще выявим, будем лечить. Нам понятно, что делать дальше. Вот эти две недели для нас очень ответственны", - сказал Носов.