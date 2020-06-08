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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T07:01
https://ria.ru/20200608/1572606317.html
В Новосибирской области за сутки коронавирус выявили у 102 человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337533_0:0:2919:1642_1036x0_80_0_0_3611d51b53cb98cd876ebfc8aecd27db.jpg
РИА Новости

В Новосибирской области за сутки коронавирус выявили у 102 человек

07:01 08.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра
Медик карантинного центра
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик карантинного центра. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 8 июн - РИА Новости. Сто два новых случая коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, 17 пациентов выздоровели, один скончался, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на утро 8 июня, в Новосибирской области за сутки выявили 102 случая COVID-19. 17 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончалась еще одна женщина в возрасте 69 лет", - говорится в сообщении.
Власти констатируют, что общее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе увеличилось до 3648, из них 250 детей. 1386 человек выздоровели, 42 пациента скончались.
"В отделениях реанимации находятся 37 человек. На ИВЛ - 11 пациентов", - сообщает штаб.
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В детскую больницу №3 госпитализирован 71 ребенок с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска 1652. Еще 224 пациента с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в районные больницы Новосибирской области.
Всего в Новосибирской области провели 135,6 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1703 жителя региона, 19 933 человека сняты с наблюдения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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