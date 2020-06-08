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2020-06-09T02:13
https://ria.ru/20200608/1572606134.html
Британский депутат обвинил Берлин в предательстве из-за российского газа
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РИА Новости

Британский депутат обвинил Берлин в предательстве из-за российского газа

06:52 08.06.2020 (обновлено: 02:13 09.06.2020)
17413
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель ШмидтСтроительство газопровода в территориальных водах Германии
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Строительство газопровода в территориальных водах Германии. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Член британского парламента Дэниел Кавчински обвинил Германию в "предательстве" Европы из-за сотрудничества с Россией по проекту "Северный поток — 2". Такое заявление политик сделал в беседе с таблоидом Daily Express на фоне сообщений о новом законопроекте о санкциях США против российского газопровода.
Законопроект об ограничительных мерах против "Северного потока — 2" ранее внесли в американский сенат. Документ, в частности, предлагает вводить санкции против страховщиков, которые страхуют суда, работающие на прокладке газопровода.
По словам британского политика, он обсуждал вопрос ограничительных мер против российского проекта с премьером Борисом Джонсоном в прошлом и ранее в этом году и призывал правительство к "действиям". Однако министры ему заявили, что санкции в одностороннем порядке невозможны в переходном периоде, и Британия должна следовать санкционному режиму Брюсселя.
"Таким образом, сейчас как никогда важно, чтобы премьер-министр не растягивал его. Мы обязаны ради наших союзников по НАТО, в особенности тех, кто находится на передовой в Восточной Европе, вернуть контроль над внешней политикой, поддержать американский санкционный режим и добиться того, чтобы "Северный поток — 2" никогда не закончили", — сказал Кавчински.
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По его мнению, от этого "зависит судьба многих стран", поэтому теперь, когда Британия покинула ЕС, ей следует "выйти на сцену и похоронить газопровод раз и навсегда".
"Трудно переоценить масштаб предательства, которое представляет этот газопровод. Германия — член НАТО, приверженный (на бумаге) защите континента от возможного вмешательства и влияния России", — заключил Кавчински.
Парламентарий выразил уверенность, что Германия как один из важнейших членов Евросоюза становится более подверженной российскому влиянию, "привязывая свою промышленную мощь" к российской энергетической сети.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюз свой СПГ, а также Украина и ряд европейских стран.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
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РоссияДэниел КавчинскиСеверный поток — 2Борис ДжонсонНАТОЕвросоюзВеликобританияСШАВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Особенно прикольно о предательстве слышать от страны, вышедшей из Евросоюза, посчитав себя превыше этого "сборища".
8 июня, 08:16
прпавел рябышев
7650000
Его не смущает, что германская промышленность уже пол века привязана к российским энергоносителям? Он случайно не эстонец? ))
8 июня, 07:18
Комарик Кровопийца
6880001
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