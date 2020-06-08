В Южной Корее за сутки зафиксировали 38 случаев COVID-19

СЕУЛ, 8 июн - РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 38 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 11 814, выздоровели 10 563, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

С начала мая в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 вызывают периодические скачки ежедневного числа зараженных. 28 мая суточный прирост больных достиг 79 человек, а в последнюю неделю держится в районе 30-60 человек.

По данным KCDC на 00.00 понедельника (18.00 воскресенья мск), 33 из новых случаев имеют локальное происхождение, пять завезены из-за границы. Географически 22 случая зафиксированы в Сеуле , восемь - в провинции Кёнгидо , четыре в Инчхоне , еще один в Тэгу . Трех зараженных выявили на карантинном досмотре.

Число случаев COVID-19, связанных с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах популярного района Сеула Итхэвон, составляет 273. Не менее 133 человек заразились в результате распространения вируса на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо, где плохо соблюдали меры профилактики. Еще 82 человека заразились в ходе небольших религиозных собраний в столичном регионе, а 45 человек – на фирме сырья для биодобавок.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 11 человек, общее число выздоровевших выросло до 10 563, что составляет 89,4%. Число жертв не увеличилось и составляет 273. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже около 1,02 миллиона человек.

Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1297 случаев завезли из-за границы, из них 87% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 550 зараженных.

С 8 июня к учебе в классах приступила последняя часть школьников, включая первые классы средней школы и 5-6 классы начальной школы. Таким образом министерство образования завершило поэтапный переход учащихся с онлайн обучения на занятия с посещением. Посещаемость в школах пока составляет от одной до двух третей от общего числа учеников, поскольку многие родители все еще боятся отправлять детей в школы, а некоторые школы и вовсе остаются закрытыми по решению местных отделов образования.

По состоянию на 5 июня, в стране не работали 514 школ. После начала занятий с посещением шесть зараженных коронавирусом были обнаружены среди учащихся, а еще четыре - среди преподавателей.