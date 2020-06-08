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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T06:41
https://ria.ru/20200608/1572606030.html
В Южной Корее за сутки зафиксировали 38 случаев COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1565855981_0:37:3072:1765_1036x0_80_0_0_40d74f0139d4aebadd327c3b6e48797f.jpg
РИА Новости

В Южной Корее за сутки зафиксировали 38 случаев COVID-19

06:41 08.06.2020
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© AP Photo / Ahn Young-joonМедицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея
© AP Photo / Ahn Young-joon
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея
СЕУЛ, 8 июн - РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 38 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 11 814, выздоровели 10 563, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
С начала мая в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 вызывают периодические скачки ежедневного числа зараженных. 28 мая суточный прирост больных достиг 79 человек, а в последнюю неделю держится в районе 30-60 человек.
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По данным KCDC на 00.00 понедельника (18.00 воскресенья мск), 33 из новых случаев имеют локальное происхождение, пять завезены из-за границы. Географически 22 случая зафиксированы в Сеуле, восемь - в провинции Кёнгидо, четыре в Инчхоне, еще один в Тэгу. Трех зараженных выявили на карантинном досмотре.
Число случаев COVID-19, связанных с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах популярного района Сеула Итхэвон, составляет 273. Не менее 133 человек заразились в результате распространения вируса на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо, где плохо соблюдали меры профилактики. Еще 82 человека заразились в ходе небольших религиозных собраний в столичном регионе, а 45 человек – на фирме сырья для биодобавок.
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За прошедшие сутки из больниц выписаны 11 человек, общее число выздоровевших выросло до 10 563, что составляет 89,4%. Число жертв не увеличилось и составляет 273. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже около 1,02 миллиона человек.
Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1297 случаев завезли из-за границы, из них 87% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 550 зараженных.
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С 8 июня к учебе в классах приступила последняя часть школьников, включая первые классы средней школы и 5-6 классы начальной школы. Таким образом министерство образования завершило поэтапный переход учащихся с онлайн обучения на занятия с посещением. Посещаемость в школах пока составляет от одной до двух третей от общего числа учеников, поскольку многие родители все еще боятся отправлять детей в школы, а некоторые школы и вовсе остаются закрытыми по решению местных отделов образования.
По состоянию на 5 июня, в стране не работали 514 школ. После начала занятий с посещением шесть зараженных коронавирусом были обнаружены среди учащихся, а еще четыре - среди преподавателей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Южная КореяСеулИнчхонВ мире
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