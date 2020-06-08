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2020-06-08T06:11
https://ria.ru/20200608/1572605921.html
Ученые рассказали о судьбе косаток и белух из "китовой тюрьмы"
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РИА Новости

Ученые рассказали о судьбе косаток и белух из "китовой тюрьмы"

06:10 08.06.2020 (обновлено: 06:11 08.06.2020)
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© РИА Новости / Коалиция "Свободу косаткам и белухам" / Перейти в фотобанкВыпуск белухи из "китовой тюрьмы" в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае
Выпуск белухи из китовой тюрьмы в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае
© РИА Новости / Коалиция "Свободу косаткам и белухам"
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Выпуск белухи из "китовой тюрьмы" в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Выпущенных косаток приняли в дикие семьи их сородичи, они уплыли в Тихий океан, упитанных белух часто видят на побережье Приморья, они не боятся приближаться к людям, сообщили РИА Новости в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) во Всемирный день океанов, который отмечается 8 июня.
"Десять косаток четырьмя партиями были перевезены и выпущены в Шантарском районе Охотского моря с 26 июня по 28 августа 2019 года. Белух транспортировали восемью партиями, последние 50 особей были выпущены 8-11 ноября у побережья Приморья, в районе Лазовского государственного природного заповедника", - говорится в сообщении.
Как уточнили ученые, в течение лета и начала осени косатки держались в Шантарском районе северо-западной части Охотского моря, курсируя в своих традиционных местах летней охоты: заливе Академии, Тугурском заливе, Удской губе.
"Самки демонстрировали большую миграционную активность, чем самцы: две из шести выпущенных самок на одну-две недели уходили в открытую часть Охотского моря, к северо-востоку от острова Сахалин, курсировали там в районах ярусного промысла палтусов, а затем возвращались в Шантарский район к своим меченным собратьям", - объясняют ученые.
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Ученые отметили, что косатки сразу пытались избавится от спутниковых меток. Первой это удалось сделать самке Зине, выпущенной 16 июля. Ее метка замолчала через месяц, 16 августа.
"Именно в этот день Зину с полуоторванной меткой видели в группе диких косаток в заливе Николая, а 4 сентября она уже без метки была встречена в большой группе косаток в проливе Линдгольма", - сообщают эксперты.
По их мнению, пример Зины показал, что выпущенные косатки успешно социально интегрировались в дикие семьи своих сородичей. С наступлением холодов, в ноябре-декабре 2019 года, косатки стали мигрировать на юго-восток, в открытую часть Охотского моря. К этому времени оставались активными метки двух самок: Зои (выпуск 6 августа) и Хари (выпуск 27 августа). Обе косатки пересекли Охотское море в южном направлении и вышли курильскими проливами в Тихий океан. Их метки перестали работать в начале января, когда косатки курсировали в водах течения Куросио, к юго-востоку от острова Хоккайдо.
"Белухи, выпущенные летом и осенью 2019 года в Сахалинском заливе и Татарском проливе, до осени оставались в районе своего выпуска, а в декабре откочевали в Северную часть Охотского моря, к побережью Магаданской области, к местам их традиционного скопления в зимний период", - говорится в сообщении.
Однако, как напоминают ученые, часть белух пришлось выпустить в ноябре 2019 года в Японском море возле Лазовского природного заповедника. Это не традиционное место обитания белух, поэтому оставались большие риски того, что животные не смогут перезимовать. Между тем, белухи разошлись по акватории побережья Приморья и остаются там до настоящего времени. Их часто видят рыбаки, местные жители и волонтеры экологических организаций. Данные спутникового мониторинга за выпущенными белухами показывают, что большинство из них в течение зимы находилось в прибрежных водах Приморского края: группы по 4-8 особей регулярно наблюдают в бухте Успения, заливах Находка, Восток, Уссурийском, Амурском и даже в заливе Посьета.
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Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки мигрируют на юг
"Все наблюдения свидетельствуют о том, что животные ведут активный образ жизни, охотятся в прибрежной зоне и выглядят вполне упитанными. В отличие от диких сородичей, эти белухи не боятся людей и судов, однако не попрошайничают и не принимают рыбу, порой бросаемую за борт сердобольными гражданами", - сообщают ученые.
Как отмечается в сообщении, специалистов волнует, что эти белухи будут делать дальше: уйдут ли они с наступлением лета в свои родные места в Охотское море, либо останутся в водах Приморья и образуют новую популяцию, расширив ареал своего обитания. Наблюдения за косатками и белухами продолжат в экспедиционный сезон 2020 года.
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Во ВНИРО напомнили, что спутниковые метки были установлены на 11 косаток и 10 самых крупных белух.
В 2018 году в "китовой тюрьме" в приморской бухте Средняя нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. К решению проблемы подключился президент РФ Владимир Путин - он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня, 10 ноября в Японском море выпустили последних белух.
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