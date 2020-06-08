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2020-06-08T06:07
https://ria.ru/20200608/1572605876.html
В "Росатоме" рассказали, как квантовый компьютер поможет атомной отрасли
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РИА Новости

В "Росатоме" рассказали, как квантовый компьютер поможет атомной отрасли

06:07 08.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Квантовый компьютер, создаваемый в России с участием "Росатома", поможет не только в основной деятельности атомной госкорпорации, но и развивать ее новые бизнес-направления - от создания новых материалов до решения сложных задач по логистике Северного морского пути, рассказала директор по цифровизации "Росатома" Екатерина Солнцева.
На минувшей неделе началась серия дискуссий "Квант будущего", организованная "Росатомом", Российским квантовым центром и фондом "Росконгресс". В рамках этих мероприятий мировые лидеры квантовой гонки обсудят, как под влиянием квантовых технологий может изменится повседневная жизнь - от упрощения логистических процессов и появления новых прочных и легких материалов до революции в здравоохранении и увеличения продолжительности жизни.
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Выступая в ходе дискуссии, Солнцева пояснила, почему "Росатом" взялся за реализацию масштабного проекта по созданию отечественного квантового компьютера. Она подчеркнула, что "Росатом" развивает квантовые вычисления в интересах самой атомной промышленности, в интересах новых бизнесов госкорпорации и всей российской экономики.
"Существенная часть наших технологических компетенций в атомной области дает возможность применять их для других направлений. И наоборот: если те или иные технологические зоны являются очень важными для нашего основного бизнеса, нам необходимо приобретать эти компетенции", - сказала Солнцева, слова которой приводятся в сообщении проектного офиса "Росатома" по квантовым вычислениям.
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По ее словам, атомная отрасль является чрезвычайно наукоемкой и тесно связанной с большим количеством высокопроизводительных вычислений, которые позволяют создавать новые материалы, проводить расчеты химических реакций и физических процессов, оптимизировать конструкторские разработки. И для того, чтобы оставаться конкурентоспособным в своей основной области, "Росатому" необходимо иметь максимально эффективные инструменты, в числе которых в обозримом будущем - квантовый компьютер.

Новые материалы и логистика Севморпути

Солнцева привела несколько примеров возможного применения квантового компьютера в новых бизнесах "Росатома" уже в ближайшем будущем.
Это, в частности, создание новых материалов для других отраслей экономики – включая авиастроение и химическую промышленность. "Мы очень серьезно работаем в этом направлении. И это один из тех классов задач, где квантовый компьютер может быть применен с большим успехом", - отметила Солнцева.
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Второе направление, где будут востребованы квантовые вычисления, - здравоохранение. Квантовые вычисления в этой сфере также могут привести к качественным прорывам, добавила Солнцева.
Третье направление - Северный морской путь. "Росатом" выступает инфраструктурным оператором этой водной транспортной магистрали, эксплуатация которой невозможна без применения атомных ледоколов. А сложные оптимизационные логистические задачи также могут быть эффективно решены при помощи квантового компьютера, пояснила Солнцева.
Говоря об ожидаемых результатах, она отметила, что в области квантовых вычислений еще предстоит выполнить значительный объем научных исследований. При этом "Росатом" не только сам по себе является масштабной площадкой для потенциально возможных практических применений новых вычислительных технологий, но и уже начал предметную проработку возможных пилотных расчетов, которые будут носить прикладной характер, максимально приближенный к тем или иным реальным потребностям.
"Мы ставим перед собой задачу не только разработать "железо", но и квантовые алгоритмы, которые в будущем могут быть применены в реальной практике. Работа с промышленностью уже идет. Как внутри отрасли, так и с партнерами мы начали обсуждение постановки задач, которые наиболее эффективно могут быть решены именно на квантовом компьютере", - сказала Солнцева.
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Но эти разработки не смогут увенчаться успехом, если они будут замкнуты только в рамках отдельных компаний, отметила она.
"Кстати, дорожная карта по квантовым технологиям, которую сегодня часто называют "дорожной картой "Росатома", на самом деле - дорожная карта России. При этом "Росатом" выступает не столько ее исполнителем, сколько координатором всех усилий, предпринимаемых в этой сфере как в Российской Федерации, так и при участии коллег из других стран, которые активно подключились к нашей работе. И мы очень рады такому сотрудничеству", - добавила она.
Квантовый компьютер должен обеспечить конкурентоспособность России во многих технологических сферах. Квантовые компьютеры – это новый класс вычислительных устройств, которые благодаря использованию квантовых эффектов способны решать задачи, недоступные самым мощным "классическим" суперкомпьютерам. В частности, это моделирование поведения сложных молекул для разработки новых лекарств и материалов, сложные логистические задачи, работа с большими данными и многие другие.
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Проект по созданию российского квантового компьютера реализуется в рамках подписанного в 2019 году соглашения о намерениях между правительством РФ и "Росатомом" о развитии высокотехнологичной области "Квантовые вычисления". Проект рассчитан на срок до 2024 года. Он объединит усилия ключевых организаций и команд в России, занимающихся разработками в области квантовых вычислений, а также потенциальных пользователей квантовых технологий.
В "Росатоме" разработкой квантовых вычислителей занимается "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Духова" (ВНИИА, Москва). Над создание квантового компьютера работают также ученые МГУ имени Ломоносова, МФТИ, НИТУ "МИСиС", Научно-образовательного центра "Функциональные микро/наносистемы", Физического института имени Лебедева, Российского квантового центра и ряда институтов. В "Росатоме" создан проектный офис по квантовым вычислениям, а при госкорпорации создан экспертный совет, в который вошли ведущие российские исследователи и эксперты в этой области.
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