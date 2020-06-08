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2020-06-08T05:16
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В ДВФУ и ДВО РАН создали сорбент для очистки воды от радиации
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РИА Новости

В ДВФУ и ДВО РАН создали сорбент для очистки воды от радиации

05:16 08.06.2020
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© РИА Новости / Виталий АньковКампус ДВФУ
Кампус ДВФУ
© РИА Новости / Виталий Аньков
Кампус ДВФУ. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 июн – РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в сотрудничестве с коллегами из ДВО РАН разработали сорбент, с помощью которого можно очищать воду от радиоактивных элементов, а также перерабатывать жидкие радиоактивные отходы, сообщает пресс-служба ДВФУ.
Сорбент синтезирован на основе композитного порошка из "вольфрамовой бронзы" (Na2WO4).
"Новый композитный сорбент может быть использован… там, где концентрация опасных радионуклидов выше допустимого. Это, в первую очередь, очистка жидких радиоактивных отходов атомных станций и ликвидация последствий техногенных аварий. Разработка позволяет решить одну из насущных проблем современной радиоэкологии — удаление из природных объектов опасных радионуклидов цезия и стронция, которые способны накапливаться в организме, замещая калий и кальций", - говорится в сообщении.
Использованный сорбент ученые предлагают спекать в высокоплотную керамику для последующего безопасного захоронения. Специалисты разработали несколько вариантов применения сорбента: гранулы можно просто вводить в загрязненные водные объекты, либо пористые таблетки сорбента можно использовать как наполнитель проточных фильтров. Сорбенты могут служить пять и более циклов.
"По нашему мнению, эксплуатационные свойства сорбционного материала не уступают аналогам, произведенным по более дорогостоящим технологиям. Это дает надежду, что наш метод синтеза будет воспринят представителями промышленности как более практичный и технологически эффективный", — рассказывает аспирант Школы естественных наук ДВФУ Артур Драньков.
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Открытия - РИА НаукаДальневосточный федеральный университетРоссийская академия наукОбщество
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