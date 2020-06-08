В ДВФУ и ДВО РАН создали сорбент для очистки воды от радиации

"Новый композитный сорбент может быть использован… там, где концентрация опасных радионуклидов выше допустимого. Это, в первую очередь, очистка жидких радиоактивных отходов атомных станций и ликвидация последствий техногенных аварий. Разработка позволяет решить одну из насущных проблем современной радиоэкологии — удаление из природных объектов опасных радионуклидов цезия и стронция, которые способны накапливаться в организме, замещая калий и кальций", - говорится в сообщении.