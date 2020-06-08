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В Москве идет на спад "мода" на отказ от детских прививок, сообщила врач
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РИА Новости

В Москве идет на спад "мода" на отказ от детских прививок, сообщила врач

04:34 08.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Медик готовит шприц с вакциной против гриппа. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. "Мода" на отказ от детских прививок в Москве идёт на спад, врачам удаётся переубедить некоторых "родителей-антипрививочников", сообщила в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению, главный врач детской городской поликлиники №110 Эльмира Каширина.
"По моему наблюдению, их (детей, которые не привиты из-за отказа родителей - ред.) становится меньше. Эта "мода" проходит, потому что у людей появляется достаточно большое количество разной информации", - отметила Каширина.
Она уточнила, что противники прививок все же есть, но медики с ними проводят разъяснительные беседы и некоторых удается переубедить.
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