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2020-06-08T04:06
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В Приморье начали подготовку к строительству моста на остров Елены
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РИА Новости

В Приморье начали подготовку к строительству моста на остров Елены

04:06 08.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОстров Русский во Владивостоке
Остров Русский во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Остров Русский во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 июн - РИА Новости. Председатель правительства Приморья Вера Щербина подписала постановление о выделении средств из краевого бюджета на подготовку обоснования инвестиций и проведение аудита строительства первого этапа Владивостокской кольцевой автомобильной дороги (ВКАД), включающего мост на остров Елены и с него – на остров Русский.
Ранее президент Владимир Путин поддержал предложение Приморского края о строительстве моста на остров Русский через остров Елена. Мост входит в проект Владивостокской кольцевой автодороги, который предусматривает возведение альтернативной автодороги вдоль берега Амурского залива через несколько районов Владивостока. Также магистраль должна быть соединена с дорогой на острове Русский. Как сообщал мэр Владивостока, на остров Елена с материковой части Владивостока будет построен небольшой мост на сваях, и далее он уйдет на остров Русский. Проект нужен, чтобы разгрузить грузовой поток, в том числе в свете развития торгового порта, и связать эту часть Русского острова с городом.
Постановление о выделении средств на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации. В нем указано, что на эти цели в 2020-2021 годах будет выделено свыше 223 миллионов рублей. Срок подготовки обоснования инвестиций и его аудита – до декабря 2021 года. Предельная стоимость объекта капитального строительства – 58,8 миллиарда рублей.
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Владимир ПутинВладивостокПриморский крайОбщество
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