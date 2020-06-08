В Приморье начали подготовку к строительству моста на остров Елены

Постановление о выделении средств на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации. В нем указано, что на эти цели в 2020-2021 годах будет выделено свыше 223 миллионов рублей. Срок подготовки обоснования инвестиций и его аудита – до декабря 2021 года. Предельная стоимость объекта капитального строительства – 58,8 миллиарда рублей.