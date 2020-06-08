Пенсионерка из Пермского края ползком добиралась до магазина

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором пенсионерка из города Чайковский в Пермском крае добиралась до магазина ползком.
Автор видео обратился к ползущей женщине с предложением помощи, однако она отказалась, после чего мужчина посоветовал ей обратиться к волонтерам.
"Я уже отправляла их со списком, покупают, но не то", — посетовала пенсионерка.
В беседе с "360" автор ролика Вячеслав Нечаев заявил, что конечном итоге они обменялись телефонами, и женщина пообещала, что потом воспользуется его волонтерской услугой.
Также собеседник канала назвал ситуацию "позором для общества", однако сама пенсионерка попросила не раздувать из мухи слона и признала, что не понимает, из-за чего получился "такой ажиотаж".
"Ползать могу — ползаю. А тут выползла на улицу, погода хорошая. Решила сползать до магазина, так сказать, развеяться, что ли, посмотреть, что в магазинах. Я ведь не бывала шесть лет, мне тоже интересно. Голова-то у меня работает нормально", — пояснила Людмила Гаврилова.
Она добавила, что шесть лет назад упала на спину, в результате чего не могла поворачиваться ни на правый, ни на левый бок, а лишь лежала на спине. Также она не могла сидеть.
"Сейчас вот, славу богу, на левый бок могу переворачиваться и с него вставать", — сказала собеседница телеканала.
Знакомая Гавриловой Надежда Скрипник также прокомментировала видеоролик.
"С головой у нее в порядке, и соседи адекватные помогают тем, чем могут! Она сидела шесть лет дома из-за парализованности. Вышла прогуляться. И вы раздули из мухи слона. Лучше бы помогли продуктами, кто чем сможет, а не чесали языками и не снимали видео", — отметила Скрипник.