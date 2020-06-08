Пенсионерка из Пермского края ползком добиралась до магазина

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором пенсионерка из города В Сети появилось видео, на котором пенсионерка из города Чайковский Пермском крае добиралась до магазина ползком.

Автор видео обратился к ползущей женщине с предложением помощи, однако она отказалась, после чего мужчина посоветовал ей обратиться к волонтерам.

"Я уже отправляла их со списком, покупают, но не то", — посетовала пенсионерка.

В беседе с " 360 " автор ролика Вячеслав Нечаев заявил, что конечном итоге они обменялись телефонами, и женщина пообещала, что потом воспользуется его волонтерской услугой.

Также собеседник канала назвал ситуацию "позором для общества", однако сама пенсионерка попросила не раздувать из мухи слона и признала, что не понимает, из-за чего получился "такой ажиотаж".

"Ползать могу — ползаю. А тут выползла на улицу, погода хорошая. Решила сползать до магазина, так сказать, развеяться, что ли, посмотреть, что в магазинах. Я ведь не бывала шесть лет, мне тоже интересно. Голова-то у меня работает нормально", — пояснила Людмила Гаврилова.

Она добавила, что шесть лет назад упала на спину, в результате чего не могла поворачиваться ни на правый, ни на левый бок, а лишь лежала на спине. Также она не могла сидеть.

"Сейчас вот, славу богу, на левый бок могу переворачиваться и с него вставать", — сказала собеседница телеканала.

Знакомая Гавриловой Надежда Скрипник также прокомментировала видеоролик.