Джонсон пообещал привлечь к ответственности напавших на полицейских

Афроамериканец Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе в ходе задержания полицией, и его смерть повлекла массовые беспорядки не только в городах Миннесоты, но и в других американских штатах. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать. Позже он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, один из них был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.