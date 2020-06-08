Джонсон пообещал привлечь к ответственности напавших на полицейских

ЛОНДОН, 8 июн - РИА Новости, Наталья Копылова. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал привлечь к ответственности тех, кто напал на полицейских во время протестов в поддержку движения Black lives matter, прошедших в нескольких городах страны, об этом Джонсон написал в Twitter.
"Люди имеют право мирно протестовать, соблюдая социальную дистанцию, но они не имеют права нападать на полицию. Эти демонстрации были низвергнуты бандитизмом - и они являются предательством дела, которому они призваны служить. Ответственные будут привлечены к ответственности", - отметил премьер-министр.
Десятки тысяч участников протеста в знак солидарности с движением Black lives matter и против произвола полиции в США вышли на улицы Лондона и других британских городов в выходные. Акция протеста в дневное время носила мирный характер, однако вечером некоторые демонстранты нападали на полицейских, пытаясь спровоцировать конфликт.
По данным полиции Лондона, в ходе протестов пострадали более 20 полицейских.
Афроамериканец Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе в ходе задержания полицией, и его смерть повлекла массовые беспорядки не только в городах Миннесоты, но и в других американских штатах. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать. Позже он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, один из них был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.