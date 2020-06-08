В Таиланде планируют ввести новые правила для посещения пляжей

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. В Таиланде с 1 июля планируют ввести новые правила для посещения пляжей и достопримечательностей, В Таиланде с 1 июля планируют ввести новые правила для посещения пляжей и достопримечательностей, сообщает Pattaya Mail.

Министерство здравоохранения призывает население, посещающее пляжи и природные туристические достопримечательности, сделать все от них зависящее для предотвращения распространения COVID-19.

Посетители могут отдыхать группой, но должны держаться на расстоянии около двух метров от других путешественников.

Служащие пляжей должны ограничивать максимальное количество посетителей, предотвращать скученность, правильно расставив лежаки. Еще планируется сократить число людей, одновременно катающихся на бананах и развлекающихся в группах с аниматорами.

Обслуживающий персонал и посетители всегда должны носить маску, часто мыть руки. Пожилым отдыхающим рекомендуется воздержаться от походов в места скопления людей, в том числе и на пляж.