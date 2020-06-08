Донбасс никогда не вернется на нынешнюю Украину, заявила экс-министр

"Эта власть Донбасс не вернет. Донбассу некуда возвращаться, он не вернется в Украину в ее сегодняшнем состоянии. Никогда. В Украину, где полностью ограничены все слова и свободы, где их считают недолюдьми и так далее — некуда возвращаться. И власть не делает ничего для того, чтобы прекратились хотя бы боевые действия", — сказала Лукаш.