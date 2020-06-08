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2020-06-08T02:22
https://ria.ru/20200608/1572603675.html
Донбасс никогда не вернется на нынешнюю Украину, заявила экс-министр
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РИА Новости

Донбасс никогда не вернется на нынешнюю Украину, заявила экс-министр

02:22 08.06.2020
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CC BY 2.0 / Прес-служба командування ДШВ ЗС України / Навчання "Козацька воля – 2018"Военнослужащие вооруженных сил Украины
Военнослужащие вооруженных сил Украины
CC BY 2.0 / Прес-служба командування ДШВ ЗС України / Навчання "Козацька воля – 2018"
Военнослужащие вооруженных сил Украины. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Украина никогда не вернет Донбасс, пока ею правят действующие власти, заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш в интервью каналу "112 Украины".
"Эта власть Донбасс не вернет. Донбассу некуда возвращаться, он не вернется в Украину в ее сегодняшнем состоянии. Никогда. В Украину, где полностью ограничены все слова и свободы, где их считают недолюдьми и так далее — некуда возвращаться. И власть не делает ничего для того, чтобы прекратились хотя бы боевые действия", — сказала Лукаш.
В частности, добавила она, по оценке ЮНИСЕФ, с начала этого года в Донбассе пострадали десять детей — вдвое больше, чем в прошлом году при предшественнике Зеленского Петре Порошенко. Также, согласно отчету этой организации, на неподконтрольной Киеву территории разрушены девять школ, отметила экс-министр.
"Можно не заметить отчеты ОБСЕ и ООН, которые прямо говорят, что уже при Зеленском его вооруженные силы, его СБУ производят пытки, грабежи, насилие, бесконтрольное похищение людей и убийство — уже при Зеленском. Отчеты висят в открытом доступе — власть отмалчивается, а можно что-то сделать для мира, но это не по Сеньке шапка, это не про Зеленского. Ничего он для Донбасса делать не будет. Они продолжают имитировать некие игры в мирный процесс, создавая иллюзию чего-то", — подчеркнула Лукаш.
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По ее словам, за год президентства Зеленского ни одно из положений Минских соглашений или "формулы Штанмайера" выполнено не было.
"Я не жду от Зеленского совершенно ничего", — заключила экс-министр.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация на УкраинеЕлена ЛукашЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаПетр ПорошенкоСлужба безопасности УкраиныВладимир ЗеленскийООНВ мире
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