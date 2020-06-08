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Названы страны с самым доступным газом для населения
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РИА Новости

Названы страны с самым доступным газом для населения

01:33 08.06.2020 (обновлено: 01:49 08.06.2020)
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CC0 / stevepb / Пламя в газовояй горелке
Пламя в газовояй горелке
CC0 / stevepb /
Пламя в газовояй горелке. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Казахстан и Люксембург, Россия и Великобритания — эти столь разные страны объединяет то, что их жители могут позволить на свои зарплаты купить больше всего природного газа, таковы результаты исследования, подготовленного экспертами РИА Рейтинг по заказу РИА Новости. Наименьший объем могут себе позволить купить граждане Молдавии, Болгарии и Сербии.
В 2019 году конъюнктура газового рынка резко ухудшилась. Среднегодовая цена на голландской биржевой площадке TTF снизилась на 43,6% до 160 долларов за тысячу кубических метров, при этом в конце года цена газа составляла около 140 долларов. В 2020 году ситуация не изменилась к лучшему — цены продолжали падать, причем падали еще более стремительно, и в мае они опустились ниже 40 долларов.
Тем не менее, на потребительском рынке в Европе ситуация была неоднозначной. В некоторых странах цены для населения, несмотря на падение биржевых цен, даже выросли. Это объясняется тем, что механизмы ценообразования на биржевом рынке и розничном рынке работают по-разному. При этом очевидно, что доступность газа для конечного потребителя определяется не только его ценой, но и уровнем дохода граждан. Для оценки доступности голубого топлива для населения эксперты РИА Рейтинг по заказу РИА Новости рассчитали объем газа, который могли приобрести на свои средние зарплаты жители различных стран в конце 2019 года — начале 2020 года.
Отдельно следует отметить, что объем доступного газа и цены на него, приведенные в рейтинге, являются оценкой среднего уровня для населения, и приведены в целях сравнения исходя из официальных тарифов и данных статистики, и поэтому могут отличаться в каждом конкретном случае в зависимости от размера заработка, места проживания в пределах государства, объемов потребления газа семьей, наличия газовых плит и так далее.

Россия — в тройке лидеров по доступности газа

Первое место по доступности газа для населения занял Казахстан, среднестатистический житель которого на свою среднемесячную зарплату может приобрести в месяц 8,8 тысячи кубометров газа. Зарплаты здесь невысокие, однако цены на газ самые низкие из всех стран, участвующих в рейтинге, — 44,7 долларов за тысячу кубических метров природного газа.
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Второе место занял Люксембург с 8,3 тысячи кубометров. И это несмотря на то, что газ тут почти в десять раз дороже для населения, чем в Казахстане, — 467,8 долларов за тысячу кубометров. И все-таки это не самый дорогой газ в Европе, а при этом зарплаты одни из самых высоких, что и позволило бы простому жителю герцогства купить себе, при желании, так много газа.
"Бронзовый" финалист — еще одна страна с дешевым газом, а именно Россия (87,9 долларов за 1000 кубов). Жители нашей страны на свои средние зарплаты могут купить около 6,5 тысячи кубометров газа.
Далее в верхней части рейтинга расположились в основном развитые западноевропейские страны — здесь высокие зарплаты, но и газ дорогой.

Самый дорогой газ — в Швеции

Для оценки стоимости газа для населения эксперты РИА Рейтинг проанализировали цены на голубое топливо в пересчете на рубли.
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Эксперт объяснил, чем важен контракт на поставку газа в Грецию"Газпром" сообщил о заключении с компанией Mytilineos контракт на поставку газа в Грецию до 2030 года. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.
Наиболее дешевый газ, как уже отмечалось, приобретают жители Казахстана, где в пересчете на российскую валюту он стоит 3,2 рубля за кубометр. На втором месте находится Россия с ценой 6,3 рубля за кубометр.
Третье место занимает Белоруссия, где газ дороже, чем в России, на 3,3 рубля. В первую пятерку по дешевизне газа входят также Украина и Турция. Отметим, что из-за низких зарплат Украина занимает только 14-е место в Европе по количеству газа, которое может позволить себе средний житель страны.
Самый дорогой газ приобретают жители Швеции. В пересчете на российскую валюту кубометр голубого топлива местным потребителям обойдется в 95,6 рубля. Однако Швеция стремится к максимальному использованию возобновляемой энергии, поэтому потребление природного газа в этой стране незначительно.
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Далее в рейтинге по дороговизне газа следуют Испания, Нидерланды и Италия. В этих странах кубометр газа стоит более 75 рублей. Большинство стран с высокими ценами на газ нацеливаются на увеличение потребления дорогой "зеленой" энергии.

Молдаване и жители Балкан могут купить мало газа

Наименьший объем природного газа имеют возможность приобрести жители Молдавии. На средний заработок здесь можно купить немногим больше тысячи кубометров, то есть в восемь раз меньше, чем в лидирующем Казахстане. Цены на газ в Молдавии по европейским меркам невысокие, однако при этом в стране очень низкий уровень зарплат. Помимо Молдавии, среди аутсайдеров находятся также Болгария и Сербия. В этих странах жители могут приобрести менее 1,3 тыс. кубометров газа в месяц.
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Прогноз на этот год

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2020 году спрос на газ в Европе, скорее всего, будет значительно ниже, чем в 2019 году по причине экономического кризиса, высокой конкуренции между поставщиками и максимальным заполнением газохранилищ. Среднегодовая цена на европейских биржах может составить по итогам года около 70 долларов за тысячу кубических метров, что станет рекордным минимумом.
Однако, как показывает результат прежних периодов, пропорционального снижения цен на потребительском рынке ожидать не стоит. В некоторых странах цены действительно снизятся, но в меньшей степени, чем на бирже. Но для большинства потребителей по итогам года цены, как минимум, сохранятся на прежнем уровне или вырастут на единицы процентов.
В России можно ожидать роста цен на газ соразмерного инфляции.
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РоссияВеликобританияБелоруссияЕвропаИспанияЛюксембург (государство)КазахстанЭкономика
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