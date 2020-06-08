В Москве еще одного раненого увезли с места спецоперации

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Еще одного раненого увезли с места, где велась операция по задержанию мужчины, стрелявшего из окна дома в Москве, личность пострадавшего уточняется, передает корреспондент РИА Новости.
В доме ранее началась операция по задержанию стрелявшего. Спустя некоторое время в подъезде прозвучали три выстрела, были слышны крики и шум. Позже спецназ попросил "скорую" к подъезду.
Как передает корреспондент РИА Новости, из подъезда вывели раненного человека и посадили в машину скорой помощи. Является ли это мужчина стрелявшим, правоохранители не уточняют.