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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-06-08T02:15
https://ria.ru/20200608/1572603112.html
Цена нефти марки WTI достигла $40 за баррель впервые с 6 марта
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571365298_0:0:3087:1736_1036x0_80_0_0_166f7a46e30d17598a54457f609ab4df.jpg
РИА Новости

Цена нефти марки WTI достигла $40 за баррель впервые с 6 марта

01:22 08.06.2020 (обновлено: 02:15 08.06.2020)
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© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Стоимость фьючерсов нефти марки WTI поднялась выше 40 долларов за баррель впервые с 6 марта, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 1.17 мск июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 2,70%, до 40,00 доллара.
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Вчера, 20:01Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Saudi Aramco подняла цены по поставкам нефти на июль
Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 1.20 мск поднималась на 1,91% — до 42,78 доллара за баррель.
В субботу страны ОПЕК+ договорились продлить нынешнее сокращение добычи в 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июля. Вместе с тем глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что все параметры сделки о сокращении добычи нефти на июль остаются прежними, сохранились все условия, включая участие Мексики в соглашении.

Проблемы на рынке нефти

Соглашение, которое страны ОПЕК+ достигли в апреле, предполагало снижение нефтедобычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне. С июля и до конца текущего года оно должно было составить 7,7 миллиона баррелей, а с января 2021-го и до конца апреля 2022-го — 5,8 миллиона.
Предыдущая сделка ОПЕК+ развалилась в марте. Ее участники не договорились ни о продлении соглашения по сокращению добычи нефти, как предлагала Москва, ни об изменении его параметров, на чем настаивала Саудовская Аравия. На этом фоне, а также из-за значительного сокращения спроса на топливо по всему миру в условиях пандемии коронавируса цены на нефть упали более чем вдвое, а затем постоянно обновляли многолетние минимумы.
В последнее время ситуация на рынке нефти несколько стабилизировалась, и на этой неделе цены впервые с начала марта превысили 40 долларов за баррель.
Сделка ОПЕК+: как изменялась добыча и цены на нефть
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Сделка ОПЕК+: как изменялась добыча и цены на нефть
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьWTI (нефть)Экономика
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