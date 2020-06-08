Цена нефти марки WTI достигла $40 за баррель впервые с 6 марта

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Стоимость фьючерсов нефти марки WTI поднялась выше 40 долларов за баррель впервые с 6 марта, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 1.17 мск июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 2,70%, до 40,00 доллара.
Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 1.20 мск поднималась на 1,91% — до 42,78 доллара за баррель.
В субботу страны ОПЕК+ договорились продлить нынешнее сокращение добычи в 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июля. Вместе с тем глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что все параметры сделки о сокращении добычи нефти на июль остаются прежними, сохранились все условия, включая участие Мексики в соглашении.
Проблемы на рынке нефти
Соглашение, которое страны ОПЕК+ достигли в апреле, предполагало снижение нефтедобычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне. С июля и до конца текущего года оно должно было составить 7,7 миллиона баррелей, а с января 2021-го и до конца апреля 2022-го — 5,8 миллиона.
Предыдущая сделка ОПЕК+ развалилась в марте. Ее участники не договорились ни о продлении соглашения по сокращению добычи нефти, как предлагала Москва, ни об изменении его параметров, на чем настаивала Саудовская Аравия. На этом фоне, а также из-за значительного сокращения спроса на топливо по всему миру в условиях пандемии коронавируса цены на нефть упали более чем вдвое, а затем постоянно обновляли многолетние минимумы.
В последнее время ситуация на рынке нефти несколько стабилизировалась, и на этой неделе цены впервые с начала марта превысили 40 долларов за баррель.
6 июня, 10:28Сделка ОПЕК+: как изменялась добыча и цены на нефть