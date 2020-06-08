Цена нефти марки WTI достигла $40 за баррель впервые с 6 марта

По состоянию на 1.17 мск июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 2,70%, до 40,00 доллара.

Проблемы на рынке нефти

Соглашение, которое страны ОПЕК+ достигли в апреле, предполагало снижение нефтедобычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне. С июля и до конца текущего года оно должно было составить 7,7 миллиона баррелей, а с января 2021-го и до конца апреля 2022-го — 5,8 миллиона.