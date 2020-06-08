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Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
2020-06-08T01:10
https://ria.ru/20200608/1572602974.html
"Роскосмос" завершил прием заявок в отряд космонавтов
https://cdn21.img.ria.ru/images/148463/23/1484632311_0:118:3071:1845_1036x0_80_0_0_b79c45029d43858c5a6b7a21ce1fee5d.jpg
РИА Новости

"Роскосмос" завершил прием заявок в отряд космонавтов

01:10 08.06.2020
1157
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкЛоготип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации Роскосмос
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Логотип госкорпорации "Роскосмос"
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" закончила прием заявок на участие в открытом конкурсе по отбору кандидатов в космонавты, с 3 июня 2019 года получено 1404 обращения, сообщает пресс-служба госкорпорации.
"В рамках конкурса с момента его начала и по 31 мая 2020 года включительно конкурсной комиссией было принято 1404 обращения. При этом полный пакет необходимых документов предоставили 156 претендентов, в числе которых 123 мужчины и 33 женщины", - сказали РИА Новости в прессе-службе.
Там уточнили, что в условиях ограничений, вызванных пандемией коронавируса, было принято решение, что претенденты, предоставившие на конкурс неполный пакет документов до 1 июня 2020 года включительно, смогут предоставить недостающие документы до конца текущего месяца.
Дальнейший отбор будет проходить заочно. Этот этап продлится по 30 июня. На данный момент приглашение на очный этап получили 28 кандидатов (среди них три женщины).
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Новый набор в отряд космонавтов объявили минувшим летом. Он стал уже 18-м в истории российской космонавтики и третьим открытым, когда заявки могут подавать все желающие.
В 2010 году "Роскосмос" создал объединенный отряд - до этого свои отряды космонавтов были у Минобороны, у Ракетно-космической корпорации "Энергия", Института медико-биологических проблем РАН и отдельные космонавты у Ракетно-космического центра "Прогресс".
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером нынешнего отбора.
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