"Роскосмос" завершил прием заявок в отряд космонавтов

"В рамках конкурса с момента его начала и по 31 мая 2020 года включительно конкурсной комиссией было принято 1404 обращения. При этом полный пакет необходимых документов предоставили 156 претендентов, в числе которых 123 мужчины и 33 женщины", - сказали РИА Новости в прессе-службе.