Опубликовано видео стрельбы в Москве

В ролике показано, как люди разговаривают у подъезда. В какой-то момент один из мужчин хватается за ногу и падает. Находившиеся рядом с ним мужчина и женщина укладывают пострадавшего на спину, подложив ему под голову пакет, после чего ложатся на асфальт рядом с ним.
Ранее стало известно, что мужчина открыл огонь из окна жилого дома на улице Строителей. Правоохранительные органы уточнили, что пока неизвестно, из чего стрелял злоумышленник.
По предварительной информации, пострадали два человека, среди полицейских раненых нет.
ГСУСК России по столичному региону возбудил уголовное дело о хулиганстве и покушении на убийство.