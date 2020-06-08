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2020-06-08T01:08
https://ria.ru/20200608/1572602859.html
Опубликовано видео стрельбы в Москве
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РИА Новости

Опубликовано видео стрельбы в Москве

01:08 08.06.2020
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Опубликовано видео стрельбы по людям на юго-западе Москвы. Записью с камеры наблюдения поделился РЕН ТВ.
В ролике показано, как люди разговаривают у подъезда. В какой-то момент один из мужчин хватается за ногу и падает. Находившиеся рядом с ним мужчина и женщина укладывают пострадавшего на спину, подложив ему под голову пакет, после чего ложатся на асфальт рядом с ним.
Ранее стало известно, что мужчина открыл огонь из окна жилого дома на улице Строителей. Правоохранительные органы уточнили, что пока неизвестно, из чего стрелял злоумышленник.
По предварительной информации, пострадали два человека, среди полицейских раненых нет.
Видео с места стрельбы в Москве
00:23
Опубликовано видео с места стрельбы на юго-западе Москвы
Как сообщил источник РИА Новости, стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения. Соседка стрелявшего в беседе с агентством заявила, что услышала пять-шесть выстрелов, а после этого увидела, что у подъезда лежит пострадавший.
ГСУСК России по столичному региону возбудил уголовное дело о хулиганстве и покушении на убийство.
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РоссияМосквастрельбаПроисшествия
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