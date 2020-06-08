Опубликовано видео стрельбы в Москве

В ролике показано, как люди разговаривают у подъезда. В какой-то момент один из мужчин хватается за ногу и падает. Находившиеся рядом с ним мужчина и женщина укладывают пострадавшего на спину, подложив ему под голову пакет, после чего ложатся на асфальт рядом с ним.