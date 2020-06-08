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2020-06-08T02:47
https://ria.ru/20200608/1572602612.html
Очевидец стрельбы из дома в Москве рассказала подробности инцидента
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РИА Новости

Очевидец стрельбы из дома в Москве рассказала подробности инцидента

00:49 08.06.2020 (обновлено: 02:47 08.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНеизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Жительница дома на юго-западе Москвы, из которого мужчина открыл стрельбу по прохожим, рассказала РИА Новости подробности инцидента.
Ранее сообщалось, что мужчина устроил стрельбу из окна жилого дома на улице Строителей в Москве. В результате пострадали двое прохожих.
Видео с места стрельбы в Москве
00:23
Опубликовано видео с места стрельбы на юго-западе Москвы
Соседка стрелявшего Елена рассказала, что возвращалась домой из магазина, когда услышала выстрелы.
"Было пять, может быть, шесть выстрелов (может быть, первые я пропустила).Увидела, что у подъезда стоят две женщины, мужчина (пострадавший - ред.) уже лежал", - рассказала Елена РИА Новости.
По ее словам, "скорая" и полиция приехали моментально.
"Уже полтора часа длится эпопея. Не могу попасть домой", - добавила она.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Стрельба на юго-западе МосквыМоскваПроисшествия
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