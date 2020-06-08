Очевидец стрельбы из дома в Москве рассказала подробности инцидента

Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве

Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Жительница дома на юго-западе Жительница дома на юго-западе Москвы , из которого мужчина открыл стрельбу по прохожим, рассказала РИА Новости подробности инцидента.

Ранее сообщалось, что мужчина устроил стрельбу из окна жилого дома на улице Строителей в Москве. В результате пострадали двое прохожих.

Соседка стрелявшего Елена рассказала, что возвращалась домой из магазина, когда услышала выстрелы.

"Было пять, может быть, шесть выстрелов (может быть, первые я пропустила).Увидела, что у подъезда стоят две женщины, мужчина (пострадавший - ред.) уже лежал", - рассказала Елена РИА Новости.

По ее словам, "скорая" и полиция приехали моментально.