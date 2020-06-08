Православные христиане отмечают день Святого Духа

"На следующий день после самого торжественного события в Церкви празднуется "сугубая память" главного лица праздника. Например, на следующий день после Рождества Христова отмечают праздник Похвалы Пресвятой Богородицы, поскольку именно она послужила миру, родив Иисуса. После праздника Крещения Господня - день Иоанна Крестителя, потому что именно он крестил Иисуса Христа. Также День Святого Духа, который отмечают на следующий день после Троицы (Пятидесятницы), посвящен Святому Духу. Потому что именно Он сходит на апостолов", - пояснил РИА Новости настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Хохлах протоиерей Алексей Уминский.