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Религия и мировоззрение
2020-06-08T00:57
https://ria.ru/20200608/1572602684.html
Православные христиане отмечают день Святого Духа
https://cdn23.img.ria.ru/images/153306/77/1533067762_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_5d40f59ef6e1cc1b172d7ee112762fc3.jpg
РИА Новости

Православные христиане отмечают день Святого Духа

00:57 08.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНа торжественной литургии в храме
На торжественной литургии в храме
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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На торжественной литургии в храме. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Русская православная церковь в понедельник отмечает праздник в честь третьего лица Святой Троицы, Святого Духа, который, согласно древней христианской традиции, установлен сразу после дня Святой Троицы.
Троица, или Пятидесятница - величайший христианский праздник, относится к "двунадесятым" (12-ти главным) церковным праздникам. Отмечается он всегда в 50-й день после Воскресения Христова (Пасхи) - в память сошествия Святого Духа на апостолов.
В Евангелии это событие описывается как появление пламени, всполохи которого окружили каждого из апостолов, собравшихся на тот момент в Сионской горнице в Иерусалиме, после чего они обрели "дар языков" - стали говорить на разных, не известных им ранее языках, и таким образом получили возможность проповедовать веру Христову по всему миру.
"На следующий день после самого торжественного события в Церкви празднуется "сугубая память" главного лица праздника. Например, на следующий день после Рождества Христова отмечают праздник Похвалы Пресвятой Богородицы, поскольку именно она послужила миру, родив Иисуса. После праздника Крещения Господня - день Иоанна Крестителя, потому что именно он крестил Иисуса Христа. Также День Святого Духа, который отмечают на следующий день после Троицы (Пятидесятницы), посвящен Святому Духу. Потому что именно Он сходит на апостолов", - пояснил РИА Новости настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Хохлах протоиерей Алексей Уминский.
Христианские богословы отмечают, что сошествие Святого Духа на апостолов явило попечение всех лиц Триединого Бога о мире: Бог-Отец творит мир, Бог-Сын искупает людей от рабства дьяволу, а Бог-Дух Святой освящает мир через основание Церкви и всемирную проповедь веры.
"Именно сошествием Святого Духа на апостолов открылась деятельность третьего лица Пресвятой Троицы, и учение Иисуса Христа о Триедином Боге достигло совершенной ясности и полноты. Событие сошествия Святого Духа на апостолов считается началом христианской Церкви", - поясняется на сайте столичного храма Троицы Живоначальной на Воробьевых горах.
Само понятие Троицы - это богословский термин, который отражает христианское учение о триипостасности Бога. Это ключевое понятие православия. По учению Церкви, Бог един по существу и троичен в лицах (ипостасях): Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Святой Дух, "Троица единосущная и нераздельная".
Праздник Святого Духа был установлен Церковью в противодействие учению еретиков, отвергавших Божество Святого Духа и единосущность Его с Богом-Отцом и Сыном Божиим. На Духов день во всех православных храмах традиционно служится праздничная Божественная литургия.
Празднование Троицы в городах России
6 июня, 08:00Религия и мировоззрение
Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
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Религия и мировоззрениеРелигияИисус ХристосРусская православная церковьИерусалим
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