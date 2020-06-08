Высланные из Чехии российские дипломаты покинули страну

ПРАГА, 8 июн - РИА Новости. Объявленные в Чехии персонами нон грата два российских дипломата в воскресенье вечером покинули территорию республики, сообщила пражскому телеканалу CNN Prima News представитель МИД Мариана Вернерова.
"Можем подтвердить, что двое российских высланных дипломатов сегодня вечером покинули Чешскую республику", - сказала Вернерова.
Премьер Чехии Андрей Бабиш в пятницу со ссылкой на спецслужбы заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух дипломатов РФ, что связано с историей о якобы перевозке в Чехию российским дипломатом яда рицина. Россотрудничество уточнило РИА Новости, что из Чехии высланы и.о. главы представительства агентства в Праге и еще один его сотрудник.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в воскресенье, что высылка дипломатических сотрудников РФ не отвечает внутренней повестке Праги, отношения с Москвой целенаправленно портятся со стороны определенной части элиты Чехии.