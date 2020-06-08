МИА "Россия сегодня" запустило портал акции "Пожалуйста, дышите!"

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Начал работу портал онлайн-акции в поддержку российских медиков и волонтеров "Пожалуйста, дышите!" Цель акции — собрать истории о тех, кто работает на передовой борьбы за жизнь и здоровье россиян в эпидемию коронавируса, в единый тематический портал на сайте РИА Новости — breathe.ria.ru.

/ сайт стопкоронавирус.рф. Генеральным партнером акции стала Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК). Акция — знак безмерной человеческой благодарности и желание сохранить память о тех, кто ежедневно рискует своей жизнью ради спасения жизни других. Она инициирована МИА "Россия сегодня" при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации, ВОД "Волонтеры-медики" и Ассоциации волонтерских центров, а также АНО "Национальные приоритеты"сайт. Генеральным партнером акции стала Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК).

Портал акции (breathe.ria.ru) представляет собой коллаж из фотографий ее героев — врачей, волонтеров, медсестер, фельдшеров и санитаров, бригад cкорой помощи. Наведя курсор на каждую из фотографий, можно узнать имя героя, а также прочесть его историю.

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Тем, кто хочет поделиться историей со словами благодарности, необходимо заполнить форму заявки на портале breathe.ria.ru, обязательно приложив фотографию героя и указав его ФИО, регион проживания, место работы и должность. Краткая история о герое должна быть не более 500 знаков с пробелами. Фотографии героев могут быть как формальными, так и любительскими, требуемое качество фотографий — не менее 1000 х 1000 px. Полные правила акции также указаны на портале. Хештег акции — #пожалуйстадышите.

"Уже к началу работы портала акции "Пожалуйста, дышите!" мы получили свыше десятка историй о врачах и волонтерах. География этих историй впечатляет — от Магадана и Ярославля до Аксайского района Ростовской области и села Чемодановка под Пензой, Волгограда, Павловска, Москвы, Санкт-Петербурга. В таком резонансе нашла выражение идея широкой, народной, спонтанной благодарности медикам. Уверен, этой акцией мы сможем повысить престиж врачей, всей профессии в целом. Нам важно, чтобы об этих замечательных людях, которые самоотверженно работают ради нас, помнили", — подчеркнул генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

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Срок проведения акции "Пожалуйста, дышите!" — до 30 июня с возможным ее продлением. Из присланных в рамках акции историй будет собрана гигантская фото- и видеомозаика из нескольких тысяч портретов врачей и волонтеров, защищающих здоровье россиян в период пандемии. Она будет доступна в социальных сетях медиагруппы, а также транслироваться на медиафасаде здания МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре.

Движение "Волонтеры-медики" основано в 2013 году активистами проекта "Волонтеры Склифа", в 2016 году получило официальный статус всероссийской общественной организации.

Сегодня ВОД "Волонтеры-медики" является одной из крупнейших добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе. При поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации в России открыты 85 региональных отделения ВОД "Волонтеры-медики". Своей деятельностью волонтеры-медики повышают уровень медицинской грамотности населения и вносят вклад в формирование здоровья нации. Ежегодно помощь и поддержку волонтеров-медиков получают около четырех миллионов россиян.