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https://ria.ru/20200608/1572542846.html
МИА "Россия сегодня" запустило портал акции "Пожалуйста, дышите!"
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РИА Новости

МИА "Россия сегодня" запустило портал акции "Пожалуйста, дышите!"

11:00 08.06.2020 (обновлено: 12:20 08.06.2020)
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© РИА НовостиМИА "Россия сегодня" запустило портал акции "Пожалуйста, дышите!"
МИА Россия сегодня запустило портал акции Пожалуйста, дышите!
© РИА Новости
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Начал работу портал онлайн-акции в поддержку российских медиков и волонтеров "Пожалуйста, дышите!" Цель акции — собрать истории о тех, кто работает на передовой борьбы за жизнь и здоровье россиян в эпидемию коронавируса, в единый тематический портал на сайте РИА Новости — breathe.ria.ru.
Акция — знак безмерной человеческой благодарности и желание сохранить память о тех, кто ежедневно рискует своей жизнью ради спасения жизни других. Она инициирована МИА "Россия сегодня" при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации, ВОД "Волонтеры-медики" и Ассоциации волонтерских центров, а также АНО "Национальные приоритеты" / сайт стопкоронавирус.рф. Генеральным партнером акции стала Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК).
Портал акции (breathe.ria.ru) представляет собой коллаж из фотографий ее героев — врачей, волонтеров, медсестер, фельдшеров и санитаров, бригад cкорой помощи. Наведя курсор на каждую из фотографий, можно узнать имя героя, а также прочесть его историю.
Тем, кто хочет поделиться историей со словами благодарности, необходимо заполнить форму заявки на портале breathe.ria.ru, обязательно приложив фотографию героя и указав его ФИО, регион проживания, место работы и должность. Краткая история о герое должна быть не более 500 знаков с пробелами. Фотографии героев могут быть как формальными, так и любительскими, требуемое качество фотографий — не менее 1000 х 1000 px. Полные правила акции также указаны на портале. Хештег акции — #пожалуйстадышите.

"Уже к началу работы портала акции "Пожалуйста, дышите!" мы получили свыше десятка историй о врачах и волонтерах. География этих историй впечатляет — от Магадана и Ярославля до Аксайского района Ростовской области и села Чемодановка под Пензой, Волгограда, Павловска, Москвы, Санкт-Петербурга. В таком резонансе нашла выражение идея широкой, народной, спонтанной благодарности медикам. Уверен, этой акцией мы сможем повысить престиж врачей, всей профессии в целом. Нам важно, чтобы об этих замечательных людях, которые самоотверженно работают ради нас, помнили", — подчеркнул генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Срок проведения акции "Пожалуйста, дышите!" — до 30 июня с возможным ее продлением. Из присланных в рамках акции историй будет собрана гигантская фото- и видеомозаика из нескольких тысяч портретов врачей и волонтеров, защищающих здоровье россиян в период пандемии. Она будет доступна в социальных сетях медиагруппы, а также транслироваться на медиафасаде здания МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре.
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор, ТОК, КОТ, Baltnews, Украина.ру. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Главным продуктом агентства являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и на фарси. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы — "Зубовский, 4".
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Движение "Волонтеры-медики" основано в 2013 году активистами проекта "Волонтеры Склифа", в 2016 году получило официальный статус всероссийской общественной организации.
Сегодня ВОД "Волонтеры-медики" является одной из крупнейших добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе. При поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации в России открыты 85 региональных отделения ВОД "Волонтеры-медики". Своей деятельностью волонтеры-медики повышают уровень медицинской грамотности населения и вносят вклад в формирование здоровья нации. Ежегодно помощь и поддержку волонтеров-медиков получают около четырех миллионов россиян.
Ассоциация волонтерских центров России — крупнейшая волонтерская организация страны, созданная в 2014 году с целью развития добровольчества в России и поддержки волонтерских инициатив. Общероссийская акция #МЫВМЕСТЕ была запущена 21 марта 2020 года на сайте мывместе2020.рф с целью помощи пожилым, маломобильным гражданам, медикам и объединения гражданских инициатив в борьбе с коронавирусом. Адресная помощь оказана более чем двум миллионам гражданам, в акции принимает участие свыше 113 тысяч волонтеров и 9,2 тысячи партнеров. Организаторами акции выступили платформа DOBRO.ru, Ассоциация волонтерских центров, Общероссийский народный фронт и Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики".
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1 июня, 09:00
Проект "Найди меня, мама" помогает усыновлению в период пандемии
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МИА "Россия сегодня"ЕвропаНовости агентства
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