Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-08T16:51
https://ria.ru/20200608/1572533304.html
Будни вагоновожатой на самом необычном маршруте в России
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572527013_0:307:720:712_1036x0_80_0_0_b9c5e9b427b5db17b0b3a587a76e0648.jpg
РИА Новости

Будни вагоновожатой на самом необычном маршруте в России

08:00 08.06.2020 (обновлено: 16:51 08.06.2020)
12512
© Фото : из личного архива ОльгиОльга в трамвае
Ольга в трамвае
© Фото : из личного архива Ольги
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Мария Семенова. В небольшой сибирский городок Усть-Илимск круглый год приезжают фотографы со всей страны из-за уникального трамвайного маршрута: красно-белые вагоны курсируют прямо через тайгу. На пути то и дело выходят дикие животные, а еще подростки, которым нравится гулять по шпалам. Вагоновожатые на них не сердятся, но, конечно, сбрасывают скорость. О работе на необычной дороге РИА Новости рассказала Ольга, одинокая мать троих детей.

"Едешь и различаешь следы"

Она водит усть-илимский трамвай почти год — и каждый раз как впервые. Впрочем, такова уж Ольга: чем бы ни занималась, получает от этого удовольствие. И о работе вагоновожатой, и о том, как десять лет до этого бегала официанткой, рассказывает с искренней радостью. Ольга представляется девичьей фамилией — Золотухина. А свою нынешнюю, по паспорту, просит не называть.

"Я устроилась в депо летом: вокруг зелень, все цветет. До сих пор не было двух одинаковых дней: вроде бы трава та же самая, а ветер в другую сторону подует — и уже новый пейзаж. После дождя или когда утренняя роса выпадет, все иначе воспринимается. Может, это я такая странная, — смеется Ольга. — Кто подольше работает, видели и медведей, и лис на рельсах. Белки с зайцами постоянно пробегают. Так классно: едешь первым рейсом, чистый снег весь истоптан следами разных животных".

Она училась водить трамвай в Красноярске, но, когда приехала в родной Усть-Илимск, оказалось, что здесь все по-другому. "Там везде ровно, а у нас с горки на горку, постоянно подъемы и спуски. Неожиданностей больше, чем в крупном городе. В Красноярске все урегулировано, а тут раз — нежданчик! — человек вышел из леса на рельсы. Нужно быть осторожной и внимательной. Бывало, выскакивали чуть ли не перед носом".

"Иду по рельсам, трамвай сигналит"

Чаще всего по трамвайным путям бродят подростки, но Ольга на них не сердится. Вдоль маршрута ходит пешком весь Усть-Илимск, вагоновожатые к этому привыкли.
© Фото : из личного архива ОльгиОльга с коллегой
Ольга с коллегой
© Фото : из личного архива Ольги
Ольга с коллегой
"У нас люди любят гулять по рельсам — там же хорошо, сухо, да и просто приятно пройтись по шпалам, посчитать их, полюбоваться природой. Мы сигналим, прохожие уступают дорогу. Я сама в свое время исходила эти пути вдоль и поперек сотню раз: бегали к друзьям на дачу (маршрут проходит через несколько СНТ). Я рассказывала своим наставникам в депо: когда девчонкой была, иду по рельсам, трамвай мне сигналит, а я думаю: "Ну, чего ты надрываешься, я же знаю, когда сойти". В последний момент сворачивала. Сейчас, наверное, молодежь думает так же. Я представляю, как раньше пугались вагоновожатые, завидев меня перед носом. А мне было весело".
© Фото : из личного архива ОльгиТрамвай едет по лесу
Трамвай едет по лесу
© Фото : из личного архива Ольги
Трамвай едет по лесу
Усть-илимский маршрут соединяет центральную часть города с лесопромышленным комплексом. Час пик — утро и вечер, рабочие едут на завод и возвращаются обратно. Днем на линии остается один трамвай — ползет по маршруту тридцать минут.

"Пять фотографов на линии"

Туристам вагоновожатые уже не удивляются. Время от времени в салон заходят с вопросом: "Мы не отсюда, можно с вами просто покататься?"

"В один из первых рабочих дней насчитала пять фотографов. Сначала не понимала, что происходит, потом старожилы объяснили: "Улыбайся, маши, да и все". Примерно так и делаю".

"Как-то приехал молодой человек из Владимира. Я удивилась: "Из Владимира? В Усть-Илимск? Просто чтобы сфотографировать наш транспорт?" Для меня это был шок. А он состоит в группе любителей трамваев, они путешествуют по городам и потом делятся фотографиями. Из Иркутска приезжали, еще откуда-то со стороны Москвы", — перечисляет Ольга.

"Последнее слово за детьми"

Она родилась и выросла в Усть-Илимске. Перепробовала разные профессии, десять лет проработала официанткой — в одних кафе сезонно, в других постоянно.

"Это я тоже люблю, для меня кайф ходить между столами, собирать заказы. За что бы ни бралась, все мне нравилось. Вот только очень давно — мне было 17 — попросили выйти продавцом в магазин на одну смену, в итоге задержалась там на месяц, но это было не по мне. Чтобы продать просрочку, нужно обмануть покупателя. Я сказала: врать не собираюсь — и уволилась".

У нее трое детей: старшей дочери уже семнадцать, сыну — двенадцать, младшей — только три года. Прошлой зимой развелась с мужем, но Ольга старается не грустить и держать марку: "Теперь мы одни, бывает и такое. Для меня это не страшно — честно, я считаю, что справляемся. И дети так думают".
В трамвайное депо она попала случайно: услышала о наборе сотрудников именно в тот момент, когда это было как никогда кстати.
"Я долго лежала в больнице с маленькой, и на мое место взяли другую официантку (официально меня там не оформляли). Осталась без работы. И вот дома дочка включила радио, первая же реклама — депо с обучением и последующим трудоустройством. Собрали семейный совет, я изложила все доводы, но сказала: "Решайте вы. Если нет, ничего страшного, найду что-то другое". Последнее слово было за старшими детьми, потому что обучение проходило в Красноярске. Муж (на тот момент мы еще не развелись) — на работе с семи утра до девяти вечера, дочка и сын сидели с маленькой. Они сказали: "Мама, езжай". Если бы не дети, может, этого и не было бы. Они мне все время помогают: когда была официанткой, порой возвращалась часа в два ночи, так они сами укладывали младшую спать".
Проводники фирменного поезда Россия, следующего по маршруту Москва-Владивосток
4 августа 2019, 08:00
Проводники поезда Москва — Владивосток — о нюансах путешествия через страну
Получилось в итоге так, что на усть-илимском маршруте Ольга нашла работу мечты. "Мне всегда нравились поезда, трамваи, электрички. Я очень хотела быть проводником на железной дороге: стук колес, рельсы, шпалы, особенный запах. Сейчас еду в трамвае и из своего панорамного окна вижу все — это в сто раз лучше, чем в поезде"

"Мы живем в тиши"

Ольга собиралась перебраться из маленького городка в Москву — не сложилось. Но она не слишком об этом жалеет. "Была задумка обосноваться в столице. Я тогда жила одна с двумя детьми, хотела, чтобы дочка отучилась в школе, а после этого мы бы уехали: она — поступать, а я — работать. Но потом вышла замуж второй раз, родила еще дочь, теперь уже никуда не рвусь. Я была в разных местах, везде по-своему хорошо. А родной город никуда не денется — ни из жизни, ни из мыслей, ни из сердца".
© Фото : из личного архива ОльгиОльга
Ольга
© Фото : из личного архива Ольги
Ольга
Ольге нравится, что Усть-Илимск компактный и спокойный, его обходят стороной стихийные бедствия: "Мы живем в тиши. Здесь легко дышится, в других городах больше пыли, выхлопных газов. Многие говорят: "Откуда рядом с ЛПК может быть свежий воздух?” Но так и есть". Вот и эпидемию тут перенесли достаточно легко, хотя Ольге и ее коллегам приходилось каждый день дополнительно дезинфицировать трамвай согласно новым предписаниям.
И хотя в городе около восьмидесяти тысяч человек, все здесь свои. "Бывает, с кем-то знакомишься и оказывается, что он знает твоих друзей, а ты — его. А потом вы и вовсе вспоминаете, что десять лет назад вас уже кто-то представлял друг другу", — смеется вагоновожатая.
Поселок Кадыкчан
21 ноября 2019, 08:00
"Декорации к фильму ужасов": бывшие жители городов-призраков о своей родине
Люди быстро становятся приятелями, а то и близкими друзьями. "Только-только новые соседи переехали, мы с ними познакомились, и уже полгода не разлей вода: созваниваемся, ходим в гости. Один раз возвращаюсь с работы, а тут соседка: "Заходи, я тебя покормлю". Все так просто и радушно. Мне кажется, это очень здорово. Моя родственница в Москве живет, она говорит: "Мечтаю подружиться с соседями, но здесь это как-то не принято".
Каждую осень школьников водят в поход в тайгу. Летом все ходят по грибы и ягоды. И хотя население понемногу сокращается (многие перебираются в мегаполисы), немало и тех, кто и в мыслях не допускает возможность бросить родной городок с его перестуком трамвайных колес и запахом тайги.
34630122
Обсудить 5
ТрамвайТранспортТуризмМоскваУсть-ИлимскРаботаОбщество
Рекомендуем
Летчик Иван Кожедуб в районе румынского города Яссы
"Об этом умолчали": зачем Иван Кожедуб сбивал американские самолеты
Кадр из фильма Джон Уик 3
Каскадер Киану Ривза рассказал, что все слухи об актере — правда
Автомобиль въезжает в протестующих в Сиэтле. Кадры очевидцев
В Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих
Ракета-носитель Рокот
Источник: Россия возобновляет изготовление ракет "Рокот" без Украины
Офицер греческой армии в населенном пункте на греко-турецкой границе
Греция против Турции: поможет ли Вашингтон Афинам
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге ответили на обвинения в "предательстве Европы"
Нефтяная качалка
ОПЕК+Россия заложили бомбу под дешевую американскую нефть
Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже
Залили деньгами: ФРС может обвалить мировые рынки
Сталинградская битва. Штурм дома. Ноябрь 1942 г.
"Подарки" от гитлеровцев: как фашисты убивали после отступления
Орел, попавший в капкан в Курахском районе Дагестана. Стоп-кадр видео
Житель Дагестана заставил сына избить краснокнижного орла
Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице
Луна-рыба, обнаруженная на южном побережье Австралии
С Днем океанов! Красота, ужас и загадки обитателей глубин
Актер Михаил Ефремов
Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело из-за ДТП
Разлив нефти
В Ненецком автономном округе произошел разлив нефтепродуктов
Ситуация в Сирии. Архивное фото
Бывший боевик заявил о вербовке Британией для слежки за армией РФ в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
06:13На реке Амбарная выявили загрязнение воды нефтепродуктами за бонами
06:11"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
06:09В шести российских регионах дожди могут привести к потопам на этой неделе
06:06МЧС предлагает увеличить территории пляжей в регионах к купальному сезону
06:05Счетная палата нашла недостатки при осуществлении таможенных операций
05:58У жителя Приморья изъяли свыше десяти килограммов марихуаны
05:55Шеф полиции Портленда передала свою должность афроамериканцу
05:53Звезды "Матрицы" рассказали, почему согласились играть в сиквеле
05:51Ученые прогнозируют природные пожары летом на границе России и Казахстана
05:47На Сахалине перенесли суд по иску губернатора к мэру Охинского района
05:41В АТОР спрогнозировали подорожание отдыха в России на 30 процентов
05:40В Южной Корее выявили 38 новых случаев COVID-19
05:38В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 120 тысяч человек
05:37"Убивает себя": Канделаки посочувствовала Ефремову после ДТП в Москве
Лента новостейМолния