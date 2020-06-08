Будни вагоновожатой на самом необычном маршруте в России

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Мария Семенова. В небольшой сибирский городок Усть-Илимск круглый год приезжают фотографы со всей страны из-за уникального трамвайного маршрута: красно-белые вагоны курсируют прямо через тайгу. На пути то и дело выходят дикие животные, а еще подростки, которым нравится гулять по шпалам. Вагоновожатые на них не сердятся, но, конечно, сбрасывают скорость. О работе на необычной дороге РИА Новости рассказала Ольга, одинокая мать троих детей.

"Едешь и различаешь следы"

Она водит усть-илимский трамвай почти год — и каждый раз как впервые. Впрочем, такова уж Ольга: чем бы ни занималась, получает от этого удовольствие. И о работе вагоновожатой, и о том, как десять лет до этого бегала официанткой, рассказывает с искренней радостью. Ольга представляется девичьей фамилией — Золотухина. А свою нынешнюю, по паспорту, просит не называть.

"Я устроилась в депо летом: вокруг зелень, все цветет. До сих пор не было двух одинаковых дней: вроде бы трава та же самая, а ветер в другую сторону подует — и уже новый пейзаж. После дождя или когда утренняя роса выпадет, все иначе воспринимается. Может, это я такая странная, — смеется Ольга. — Кто подольше работает, видели и медведей, и лис на рельсах. Белки с зайцами постоянно пробегают. Так классно: едешь первым рейсом, чистый снег весь истоптан следами разных животных".

Она училась водить трамвай в Красноярске, но, когда приехала в родной Усть-Илимск, оказалось, что здесь все по-другому. "Там везде ровно, а у нас с горки на горку, постоянно подъемы и спуски. Неожиданностей больше, чем в крупном городе. В Красноярске все урегулировано, а тут раз — нежданчик! — человек вышел из леса на рельсы. Нужно быть осторожной и внимательной. Бывало, выскакивали чуть ли не перед носом".

"Иду по рельсам, трамвай сигналит"

Чаще всего по трамвайным путям бродят подростки, но Ольга на них не сердится. Вдоль маршрута ходит пешком весь Усть-Илимск, вагоновожатые к этому привыкли.

© Фото : из личного архива Ольги Ольга с коллегой © Фото : из личного архива Ольги Ольга с коллегой

"У нас люди любят гулять по рельсам — там же хорошо, сухо, да и просто приятно пройтись по шпалам, посчитать их, полюбоваться природой. Мы сигналим, прохожие уступают дорогу. Я сама в свое время исходила эти пути вдоль и поперек сотню раз: бегали к друзьям на дачу (маршрут проходит через несколько СНТ). Я рассказывала своим наставникам в депо: когда девчонкой была, иду по рельсам, трамвай мне сигналит, а я думаю: "Ну, чего ты надрываешься, я же знаю, когда сойти". В последний момент сворачивала. Сейчас, наверное, молодежь думает так же. Я представляю, как раньше пугались вагоновожатые, завидев меня перед носом. А мне было весело".

© Фото : из личного архива Ольги Трамвай едет по лесу © Фото : из личного архива Ольги Трамвай едет по лесу

Усть-илимский маршрут соединяет центральную часть города с лесопромышленным комплексом. Час пик — утро и вечер, рабочие едут на завод и возвращаются обратно. Днем на линии остается один трамвай — ползет по маршруту тридцать минут.

"Пять фотографов на линии"

Туристам вагоновожатые уже не удивляются. Время от времени в салон заходят с вопросом: "Мы не отсюда, можно с вами просто покататься?"

"В один из первых рабочих дней насчитала пять фотографов. Сначала не понимала, что происходит, потом старожилы объяснили: "Улыбайся, маши, да и все". Примерно так и делаю".

"Как-то приехал молодой человек из Владимира. Я удивилась: "Из Владимира? В Усть-Илимск? Просто чтобы сфотографировать наш транспорт?" Для меня это был шок. А он состоит в группе любителей трамваев, они путешествуют по городам и потом делятся фотографиями. Из Иркутска приезжали, еще откуда-то со стороны Москвы", — перечисляет Ольга.

"Последнее слово за детьми"

Она родилась и выросла в Усть-Илимске. Перепробовала разные профессии, десять лет проработала официанткой — в одних кафе сезонно, в других постоянно.

"Это я тоже люблю, для меня кайф ходить между столами, собирать заказы. За что бы ни бралась, все мне нравилось. Вот только очень давно — мне было 17 — попросили выйти продавцом в магазин на одну смену, в итоге задержалась там на месяц, но это было не по мне. Чтобы продать просрочку, нужно обмануть покупателя. Я сказала: врать не собираюсь — и уволилась".

У нее трое детей: старшей дочери уже семнадцать, сыну — двенадцать, младшей — только три года. Прошлой зимой развелась с мужем, но Ольга старается не грустить и держать марку: "Теперь мы одни, бывает и такое. Для меня это не страшно — честно, я считаю, что справляемся. И дети так думают".

В трамвайное депо она попала случайно: услышала о наборе сотрудников именно в тот момент, когда это было как никогда кстати.

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"Я долго лежала в больнице с маленькой, и на мое место взяли другую официантку (официально меня там не оформляли). Осталась без работы. И вот дома дочка включила радио, первая же реклама — депо с обучением и последующим трудоустройством. Собрали семейный совет, я изложила все доводы, но сказала: "Решайте вы. Если нет, ничего страшного, найду что-то другое". Последнее слово было за старшими детьми, потому что обучение проходило в Красноярске. Муж (на тот момент мы еще не развелись) — на работе с семи утра до девяти вечера, дочка и сын сидели с маленькой. Они сказали: "Мама, езжай". Если бы не дети, может, этого и не было бы. Они мне все время помогают: когда была официанткой, порой возвращалась часа в два ночи, так они сами укладывали младшую спать".

Получилось в итоге так, что на усть-илимском маршруте Ольга нашла работу мечты. "Мне всегда нравились поезда, трамваи, электрички. Я очень хотела быть проводником на железной дороге: стук колес, рельсы, шпалы, особенный запах. Сейчас еду в трамвае и из своего панорамного окна вижу все — это в сто раз лучше, чем в поезде"

"Мы живем в тиши"

Ольга собиралась перебраться из маленького городка в Москву — не сложилось. Но она не слишком об этом жалеет. "Была задумка обосноваться в столице. Я тогда жила одна с двумя детьми, хотела, чтобы дочка отучилась в школе, а после этого мы бы уехали: она — поступать, а я — работать. Но потом вышла замуж второй раз, родила еще дочь, теперь уже никуда не рвусь. Я была в разных местах, везде по-своему хорошо. А родной город никуда не денется — ни из жизни, ни из мыслей, ни из сердца".

© Фото : из личного архива Ольги Ольга © Фото : из личного архива Ольги Ольга

Ольге нравится, что Усть-Илимск компактный и спокойный, его обходят стороной стихийные бедствия: "Мы живем в тиши. Здесь легко дышится, в других городах больше пыли, выхлопных газов. Многие говорят: "Откуда рядом с ЛПК может быть свежий воздух?” Но так и есть". Вот и эпидемию тут перенесли достаточно легко, хотя Ольге и ее коллегам приходилось каждый день дополнительно дезинфицировать трамвай согласно новым предписаниям.

И хотя в городе около восьмидесяти тысяч человек, все здесь свои. "Бывает, с кем-то знакомишься и оказывается, что он знает твоих друзей, а ты — его. А потом вы и вовсе вспоминаете, что десять лет назад вас уже кто-то представлял друг другу", — смеется вагоновожатая.

Люди быстро становятся приятелями, а то и близкими друзьями. "Только-только новые соседи переехали, мы с ними познакомились, и уже полгода не разлей вода: созваниваемся, ходим в гости. Один раз возвращаюсь с работы, а тут соседка: "Заходи, я тебя покормлю". Все так просто и радушно. Мне кажется, это очень здорово. Моя родственница в Москве живет, она говорит: "Мечтаю подружиться с соседями, но здесь это как-то не принято".