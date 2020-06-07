В Раде обвинили власти во лжи об американских лабораториях на Украине

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин обвинил в фейсбуке украинские власти в сокрытии правды о действующих на территории страны американских военных биологических лабораториях.

Парламентарий написал, что его партия обратилась с соответствующим вопросом к президенту Владимиру Зеленскому. Глава государства переадресовал его премьеру, а тот, в свою очередь — Министерству здравоохранения.

"От Минздрава мы получили два взаимоисключающих ответа. В одном из них министр утверждает, что на Украине , цитирую: "отсутствуют американские биологические лаборатории", а в другом, что "американские лаборатории не осуществляют хозяйственную деятельность в Украине". Интересно, правда? "Отсутствуют" и "не осуществляют хозяйственную деятельность", — это, как говорят в Одессе , "две большие разницы", — написал Кузьмин.

В конце апреля, по словам депутата, посольство США в ответ на его депутатское обращение сообщило, что Пентагон в сотрудничестве с украинским правительством "работает над мирным изучением опасных вирусов" на Украине.

"Чувствуете разницу: "отсутствуют" и "совместно работают"?" — отметил Кузьмин.

Политик убежден, что американские биолаборатории занимаются на Украине разведкой, а также "деятельностью по созданию бактериологического оружия и тестированию на славянах-украинцах некоторых вредоносных вирусов".

Кузьмин сообщил, что он и его коллеги планируют подготовить новые депутатские запросы о деятельности американских военных биологов на территории Украины.