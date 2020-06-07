Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-07T23:31
https://ria.ru/20200607/1572601568.html
В Раде обвинили власти во лжи об американских лабораториях на Украине
https://cdn23.img.ria.ru/images/149542/32/1495423296_0:344:3030:2048_1036x0_80_0_0_03409993aeddbb9458f6a2959a51d3e8.jpg
РИА Новости

В Раде обвинили власти во лжи об американских лабораториях на Украине

23:24 07.06.2020 (обновлено: 23:31 07.06.2020)
11129
© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория
© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин обвинил в фейсбуке украинские власти в сокрытии правды о действующих на территории страны американских военных биологических лабораториях.
Парламентарий написал, что его партия обратилась с соответствующим вопросом к президенту Владимиру Зеленскому. Глава государства переадресовал его премьеру, а тот, в свою очередь — Министерству здравоохранения.
Препараты в лаборатории
26 мая, 15:13
США открыли на Украине восемь лабораторий с опасными инфекциями
"От Минздрава мы получили два взаимоисключающих ответа. В одном из них министр утверждает, что на Украине, цитирую: "отсутствуют американские биологические лаборатории", а в другом, что "американские лаборатории не осуществляют хозяйственную деятельность в Украине". Интересно, правда? "Отсутствуют" и "не осуществляют хозяйственную деятельность", — это, как говорят в Одессе, "две большие разницы", — написал Кузьмин.
В конце апреля, по словам депутата, посольство США в ответ на его депутатское обращение сообщило, что Пентагон в сотрудничестве с украинским правительством "работает над мирным изучением опасных вирусов" на Украине.

"Чувствуете разницу: "отсутствуют" и "совместно работают"?" — отметил Кузьмин.

Политик убежден, что американские биолаборатории занимаются на Украине разведкой, а также "деятельностью по созданию бактериологического оружия и тестированию на славянах-украинцах некоторых вредоносных вирусов".
Кузьмин сообщил, что он и его коллеги планируют подготовить новые депутатские запросы о деятельности американских военных биологов на территории Украины.
В прошлом месяце Кузьмин и председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук направили в ООН жалобу на "незаконное функционирование американских бактериологических лабораторий". В Службе безопасности Украины ранее заявили, что в стране нет никаких подобных иностранных объектов, и призвали политиков не распространять "ложную информацию" по этому поводу. Как утверждают в Минздраве, США лишь предоставляли техническую помощь лабораториям, которые на Украине построили и модернизовали в рамках программы предотвращения распространения биологического оружия.
Президент Украины Владимир Зеленский
14 февраля, 18:11
Зеленский попросил сенаторов США о расширении военной помощи Украине
1604967235
Обсудить 10
Ситуация на УкраинеРенат КузьминВиктор МедведчукМинистерство обороны СШАВладимир ЗеленскийОдессаООНСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Российкие телеканалы несколько лет назад трубили об этом. Если бы их не отключили, то знали бы и не делали эти запросы.
7 июня, 23:39
А Андрей Мартынов
1310002
Потому что у западенцев гены не те, что им нужны для опытов..
7 июня, 23:48
Von Stirliz
1010002
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
США собираются "подарить" Германию России
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США
На Украине рассказали о способе "ударить" по Сибири
Протестующие возле Белого дома в Вашингтоне, США
МИД указал на двойные стандарты США на фоне массовых протестов
Собеседование при приеме на работу
СМИ сообщили о возможных изменениях при найме на работу
Независимые журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17 на Украине
Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17
Елена Шувалова
Елену Шувалову исключили из КПРФ
Военнослужащие вооруженных сил Украины
Донбасс никогда не вернется на нынешнюю Украину, заявила экс-министр
Скриншот видео интервью Гульназ Фахтлисламовы об изнасиловании
Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося
Флаг ЕС на площади Независимости в Киеве
Украине подготовили фантастические стимулы для развития экономики
Полицейский в Германии
В Германии по запросу США задержали музыканта из России
Празднование Троицы в городах России
Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
Женщина с плакатом в Киеве
Терпение лопнуло: Украина не хочет выполнять требования МВФ
Знак процента
Эксперт рассказал, кто должен погашать кредит, если заемщик умер
Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Захарова оценила предложение США помочь после ЧП в Норильске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:45Сирийский коммунальщик рассказал, как ИГ* принудила его к сотрудничеству
06:41В Южной Корее за сутки зафиксировали 38 случаев COVID-19
06:39Бывший боевик ИГ* рассказал о британских инструкторах в Сирии
06:10Ученые рассказали о судьбе косаток и белух из "китовой тюрьмы"
06:07В "Росатоме" рассказали, как квантовый компьютер поможет атомной отрасли
06:04"Родительский комитет" поддержал идею пересдачи ЕГЭ сразу, а не через год
06:02На Чукотке создают морскую охранную зону в национальном парке "Берингия"
05:56В Красноярске задержали подозреваемых в нападении на инкассаторов
05:43В Севастополе сторожевой корабль "Сметливый" станет музеем
05:40В Китае за сутки выявили четыре новых случая COVID-19
05:16В ДВФУ и ДВО РАН создали сорбент для очистки воды от радиации
05:15В США предъявили обвинения подозреваемому в убийстве главы полиции города
05:10В Бразилии число зараженных коронавирусом превысило 685 тысяч человек
05:03В Бурятии выявили 44 случая COVID-19
04:59Сенатор-республиканец Митт Ромни принял участие в протестах в Вашингтоне
04:54Онищенко рассказал, какой вред могут причинить антисептики
04:53Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило семь миллионов
04:34Исследование: пятая часть россиян отказалась от отпуска из-за COVID-19
04:34В Москве идет на спад "мода" на отказ от детских прививок, сообщила врач
04:32В ВЭФ рассказали о влиянии пандемии COVID-19 на цифровизацию
Лента новостейМолния