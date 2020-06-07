В Раде обвинили власти во лжи об американских лабораториях на Украине

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин обвинил в фейсбуке украинские власти в сокрытии правды о действующих на территории страны американских военных биологических лабораториях.
Парламентарий написал, что его партия обратилась с соответствующим вопросом к президенту Владимиру Зеленскому. Глава государства переадресовал его премьеру, а тот, в свою очередь — Министерству здравоохранения.
"От Минздрава мы получили два взаимоисключающих ответа. В одном из них министр утверждает, что на Украине, цитирую: "отсутствуют американские биологические лаборатории", а в другом, что "американские лаборатории не осуществляют хозяйственную деятельность в Украине". Интересно, правда? "Отсутствуют" и "не осуществляют хозяйственную деятельность", — это, как говорят в Одессе, "две большие разницы", — написал Кузьмин.
"Чувствуете разницу: "отсутствуют" и "совместно работают"?" — отметил Кузьмин.
Политик убежден, что американские биолаборатории занимаются на Украине разведкой, а также "деятельностью по созданию бактериологического оружия и тестированию на славянах-украинцах некоторых вредоносных вирусов".
Кузьмин сообщил, что он и его коллеги планируют подготовить новые депутатские запросы о деятельности американских военных биологов на территории Украины.
В прошлом месяце Кузьмин и председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук направили в ООН жалобу на "незаконное функционирование американских бактериологических лабораторий". В Службе безопасности Украины ранее заявили, что в стране нет никаких подобных иностранных объектов, и призвали политиков не распространять "ложную информацию" по этому поводу. Как утверждают в Минздраве, США лишь предоставляли техническую помощь лабораториям, которые на Украине построили и модернизовали в рамках программы предотвращения распространения биологического оружия.
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