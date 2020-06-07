Жителей Белоруссии хотят оградить от информации, несущей вред государству

МИНСК, 7 июн - РИА Новости. Новый министр информации Белоруссии Игорь Луцкий заявил, что видит задачей ведомства ограждение жителей от информации, которая наносит вред государству.
В минувшую среду президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение об отставке правительства республики и уже в четверг назначил новый состав. Среди получивших министерские портфели был и Луцкий.
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"Стратегия министерства информации, на мой взгляд, будет заключаться в том, чтобы корректировать действия средств массовой информации для того, чтобы обеспечить, во-первых, доведение четкой государственной политики и ограничить население от информации, которая наносит вред государству", - сказал Луцкий в интервью телеканалу СТВ.
Он обратил внимание на то, что "сейчас, в период важной политической кампании (9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы - ред.), происходит в сети интернет, в социальных сетях, на страницах сайтов, на видеохостингах". "Может кому-то показаться, что это что-то безобидное, но это очень серьезно влияет на то, что происходит в стране, и то, как будет развиваться страна. На мой взгляд, важно все-таки отделить зерна от плевел и дать людям четкую, ясную, понятную и правдивую информацию о том, что происходит. Забить голову очень просто, цифровой шум достаточно серьезно влияет на умы", - сказал министр. Он подчеркнул, что "задача прежде всего государственных СМИ – разрушать этот цифровой шум и доносить правдивую информацию".
"Значение информации играет все более важную роль в принятии политических и экономических решений. Она все больше влияет на развитие государств, на то, что с ними происходит – будут они вообще в этом мире существовать или не будут. И уже не войны и не воины в обычном смысле практически определяют, как будет развиваться дальше мир, а определяет информация", - добавил Луцкий. В этом смысле, подчеркнул он, "принятие любых решений, любых государственных решений должно сопровождаться серьезной информационной поддержкой".
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