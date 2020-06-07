Жителей Белоруссии хотят оградить от информации, несущей вред государству

Он обратил внимание на то, что "сейчас, в период важной политической кампании (9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы - ред.), происходит в сети интернет, в социальных сетях, на страницах сайтов, на видеохостингах". "Может кому-то показаться, что это что-то безобидное, но это очень серьезно влияет на то, что происходит в стране, и то, как будет развиваться страна. На мой взгляд, важно все-таки отделить зерна от плевел и дать людям четкую, ясную, понятную и правдивую информацию о том, что происходит. Забить голову очень просто, цифровой шум достаточно серьезно влияет на умы", - сказал министр. Он подчеркнул, что "задача прежде всего государственных СМИ – разрушать этот цифровой шум и доносить правдивую информацию".