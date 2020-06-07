МИД указал на двойные стандарты США на фоне массовых протестов

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Массовые протесты в Массовые протесты в США ярко иллюстрируют двойные стандарты, продвигаемые американской администрацией, заявили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что Вашингтон на протяжении десятилетий указывал другим государствам, как вести себя в случае волнений, по сути, разжигая внутренние конфликты.

В качестве примера в ведомстве назвали "цветные революции", "арабскую весну" и переворот на Украине

"По американским методичкам совершались революции, свергались законные правительства. Как несуразно эти требования выглядят теперь, на фоне нынешней внутриамериканской ситуации. Национальная гвардия предпринимает попытки подавить митинги силовым путем, с применением спецсредств и слезоточивого газа. В ход пошла бронетехника. Есть убитые и раненые, более девяти тысяч человек задержаны. Президент США пригрозил воспользоваться правом ввести федеральные войска в города, охваченные протестами", — отмечается в сообщении ведомства на Facebook.

В МИД подчеркнули, что подобное происходит в США не в первый раз: аналогичным образом Национальная гвардия подавила выступления в Лос-Анджелесе в 1992 году.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство привело большое количество цитат американских официальных лиц, осуждающих действия властей тех или иных государств на фоне протестов.

"Пожалуй, в подобной ситуации лучшее, что могут сделать в Вашингтоне, — это вспомнить собственные советы по соблюдению прав человека и наконец применить их на практике в собственной стране, вступив с протестующими в мирный цивилизованный диалог", — добавили на Смоленской площади.

Протесты в США

По многим американским городам прокатилась волна беспорядков и протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который был задержан полицейскими. На опубликованных в Сети кадрах видно, что правоохранители надели на мужчину наручники и повалили на землю, при этом один из них надавил коленом на шею задержанного.