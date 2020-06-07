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2020-06-07T21:36
https://ria.ru/20200607/1572600212.html
МИД указал на двойные стандарты США на фоне массовых протестов
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РИА Новости

МИД указал на двойные стандарты США на фоне массовых протестов

21:13 07.06.2020 (обновлено: 21:36 07.06.2020)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПротестующие возле Белого дома в Вашингтоне, США
Протестующие возле Белого дома в Вашингтоне, США
© REUTERS / Jonathan Ernst
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Массовые протесты в США ярко иллюстрируют двойные стандарты, продвигаемые американской администрацией, заявили в МИД.
В министерстве подчеркнули, что Вашингтон на протяжении десятилетий указывал другим государствам, как вести себя в случае волнений, по сути, разжигая внутренние конфликты.
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В качестве примера в ведомстве назвали "цветные революции", "арабскую весну" и переворот на Украине.
"По американским методичкам совершались революции, свергались законные правительства. Как несуразно эти требования выглядят теперь, на фоне нынешней внутриамериканской ситуации. Национальная гвардия предпринимает попытки подавить митинги силовым путем, с применением спецсредств и слезоточивого газа. В ход пошла бронетехника. Есть убитые и раненые, более девяти тысяч человек задержаны. Президент США пригрозил воспользоваться правом ввести федеральные войска в города, охваченные протестами", — отмечается в сообщении ведомства на Facebook.
В МИД подчеркнули, что подобное происходит в США не в первый раз: аналогичным образом Национальная гвардия подавила выступления в Лос-Анджелесе в 1992 году.
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Кроме того, внешнеполитическое ведомство привело большое количество цитат американских официальных лиц, осуждающих действия властей тех или иных государств на фоне протестов.
"Пожалуй, в подобной ситуации лучшее, что могут сделать в Вашингтоне, — это вспомнить собственные советы по соблюдению прав человека и наконец применить их на практике в собственной стране, вступив с протестующими в мирный цивилизованный диалог", — добавили на Смоленской площади.

Протесты в США

По многим американским городам прокатилась волна беспорядков и протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который был задержан полицейскими. На опубликованных в Сети кадрах видно, что правоохранители надели на мужчину наручники и повалили на землю, при этом один из них надавил коленом на шею задержанного.
Флойд несколько раз говорит, что ему трудно дышать, а потом затихает. Он умер в реанимации. После случившегося причастных полицейских уволили, одному предъявили обвинение в убийстве, еще троим — в пособничестве убийству.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Лос-АнджелесСШАВ мире
Популярные комментарии
Что то я не пойму чего хочет МИД РФ от США ? Внеочередных выборов ? ухода Трампа ? Что-то многоходовочники в своих ходах уже сами запутались ...
7 июня, 21:34
Max P
102611296
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7 июня, 21:28
sizif8
1161430847
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