Опубликовано видео смертельного ДТП с Ferrari в Петербурге

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео аварии с Ferrari в Санкт-Петербурге.
На кадрах видно, как элитное авто на большой скорости врезается во Volkswagen.
ДТП произошло на пересечении Введенской улицы и Большого проспекта Петроградской стороны.
Как сообщило управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, при столкновении погиб 65-летний владелец Volkswagen Polo. При совершении левого поворота мужчина не предоставил преимущество в движении.
Его спутница получила легкие травмы, водитель Ferrari - травмы средней степени тяжести.