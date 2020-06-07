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2020-06-07T22:41
https://ria.ru/20200607/1572599951.html
Опубликовано видео смертельного ДТП с Ferrari в Петербурге
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/07/1572599933_4:0:633:354_1036x0_80_0_0_c0c266fa16243372eec74eb0914557e2.jpg
РИА Новости

Опубликовано видео смертельного ДТП с Ferrari в Петербурге

20:54 07.06.2020 (обновлено: 22:41 07.06.2020)
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео аварии с Ferrari в Санкт-Петербурге.
На кадрах видно, как элитное авто на большой скорости врезается во Volkswagen.
ДТП произошло на пересечении Введенской улицы и Большого проспекта Петроградской стороны.
Как сообщило управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, при столкновении погиб 65-летний владелец Volkswagen Polo. При совершении левого поворота мужчина не предоставил преимущество в движении.
Его спутница получила легкие травмы, водитель Ferrari - травмы средней степени тяжести.
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109145227651
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РоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Таких надо судить как за преднамеренное убийство.
7 июня, 21:40
vv dok
29112014
Эти фольксвагены поло - дешёвые вёдра с болтами, безопасности ноль, я лично не удивлён что в Поло водитель погиб.
7 июня, 22:12
СССергей Смирнов
18011217
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