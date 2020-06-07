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Карачаево-Черкесская Республика
2020-06-07T20:22
https://ria.ru/20200607/1572599513.html
В КЧР открыли пятый госпиталь для лечения больных коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/07/1572599495_0:60:1001:623_1036x0_80_0_0_16c9c842cb65e9535299ae19bf93d027.jpg
РИА Новости

В КЧР открыли пятый госпиталь для лечения больных коронавирусом

20:22 07.06.2020
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© Пресс-служба главы и правительства КЧРГоспиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией в Карачево-Черкесской республике
Госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией в Карачево-Черкесской республике
© Пресс-служба главы и правительства КЧР
ЧЕРКЕССК, 7 июн - РИА Новости. В воскресенье столице Карачаево-Черкесии открылся пятый госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией на 80 мест, сообщил глава республики Рашид Темрезов на свой странице в социальной сети Инстаграм.
По его словам все 80 коек обеспечены кислородом, в госпитале есть вся необходимая внутрибольничная инфраструктура, есть аппараты ИВЛ, а также установлено современное медоборудование, позволяющее оказывать помощь в лечении и диагностировании сопутствующих заболеваний.
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В госпитале внедрена электронная система информатизации для ведения историй болезни. Как отметил Темрезов, в новом госпитале "есть все возможности для телемедицины – видеоконференций с ведущими российскими медицинскими центрами".
"Сформированы бригады медперсонала. На начальном этапе дефицит врачей реаниматологов будет восполняться врачами других специализаций. По лекарствам – сформирован необходимый запас базовых препаратов. В ближайшее время ожидается поставка ранее заказанных препаратов", - сообщил глава региона.
В госпитале оборудована собственная операционная, в которой в случае экстренной необходимости можно провести все узкопрофильные операции.
"Учитывая, что в период напряженной эпидситуации необходимо наращивать госпитальные мощности, вскоре откроется еще один инфекционный госпиталь на базе Центра медицинской реабилитации и восстановительной медицины, и далее - на базе Усть-Джегутинской районной больницы", - сообщил Темрезов.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Карачаево-Черкесская республика (КЧР)Рашид ТемрезовОбщество
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