В КЧР открыли пятый госпиталь для лечения больных коронавирусом

Госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией в Карачево-Черкесской республике

© Пресс-служба главы и правительства КЧР Госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией в Карачево-Черкесской республике

ЧЕРКЕССК, 7 июн - РИА Новости. В воскресенье столице . В воскресенье столице Карачаево-Черкесии открылся пятый госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией на 80 мест, сообщил глава республики Рашид Темрезов на свой странице в социальной сети Инстаграм

По его словам все 80 коек обеспечены кислородом, в госпитале есть вся необходимая внутрибольничная инфраструктура, есть аппараты ИВЛ, а также установлено современное медоборудование, позволяющее оказывать помощь в лечении и диагностировании сопутствующих заболеваний.

В госпитале внедрена электронная система информатизации для ведения историй болезни. Как отметил Темрезов, в новом госпитале "есть все возможности для телемедицины – видеоконференций с ведущими российскими медицинскими центрами".

"Сформированы бригады медперсонала. На начальном этапе дефицит врачей реаниматологов будет восполняться врачами других специализаций. По лекарствам – сформирован необходимый запас базовых препаратов. В ближайшее время ожидается поставка ранее заказанных препаратов", - сообщил глава региона.

В госпитале оборудована собственная операционная, в которой в случае экстренной необходимости можно провести все узкопрофильные операции.

"Учитывая, что в период напряженной эпидситуации необходимо наращивать госпитальные мощности, вскоре откроется еще один инфекционный госпиталь на базе Центра медицинской реабилитации и восстановительной медицины, и далее - на базе Усть-Джегутинской районной больницы", - сообщил Темрезов.