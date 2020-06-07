Правозащитники сообщили о задержаниях после пикетов в Минске

Лукашенко рассказал о свободе слова на президентских выборах в Белоруссии

Лукашенко рассказал о свободе слова на президентских выборах в Белоруссии

Позже в ГУВД Мингорисполкома заявили, что "сотрудниками милиции задержаны организаторы и активные участники несанкционированного мероприятия". "В отношении них ведется административный процесс", - приводит слова представителя ГУВД агентство Белта.

В сообщении подчеркивается, что "некоторые граждане при задержании оказывали неповиновение законному требованию правоохранитей, тем самым препятствовали их работе". "Устанавливаются иные лица, которые также приняли участие в несанкционированном митинге", - добавили в милиции.