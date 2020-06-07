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2020-06-07T20:15
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Правозащитники сообщили о задержаниях после пикетов в Минске
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РИА Новости

Правозащитники сообщили о задержаниях после пикетов в Минске

20:15 07.06.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатов на пост президента Белоруссии в Минске
Участники пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатов на пост президента Белоруссии в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 7 июн – РИА Новости. Десять человек задержаны в Минске после пикетов по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатами в президенты претендентов, альтернативных действующему главе государства Александру Лукашенко, сообщил в воскресенье не зарегистрированный властями правозащитный центр "Весна".
В воскресенье в десятках городов по всей Белоруссии прошли пикеты по сбору подписей избирателей, на ряде из них граждане выстраивались в очереди, чтобы отдать свою подпись за альтернативных претендентов. В Минске сразу несколько претендентов выставили пикеты на площади у Комаровского рынка. Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. В настоящее время подписи в поддержку своего выдвижения кандидатами собирают 14 претендентов на высший государственный пост. Необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации.
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"Политик Павел Северинец (сопредседатель оргкомитета по созданию оппозиционной "Белорусской Христианской демократии" присутствовал на пикетах у Комаровского рынка – ред.) задержан у своего дома", - сообщается на сайте центра. По его данным, после пикетов в Минске задержано еще минимум девять человек.
"Задержали Павла Северинца", - подтвердила в Facebook его жена Ольга. На сайте БХД в свою очередь сообщается, что оппозиционный политик был задержан по дороге с пикета на подходе к дому людьми в гражданской одежде. Там отмечается, что на Северинце "висит" 30 неотбытых суток административного ареста за несанкционированные акции протеста, которые состоялись в конце прошлого года и были направлены против углубления интеграции с Россией.
Позже в ГУВД Мингорисполкома заявили, что "сотрудниками милиции задержаны организаторы и активные участники несанкционированного мероприятия". "В отношении них ведется административный процесс", - приводит слова представителя ГУВД агентство Белта.
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В сообщении подчеркивается, что "некоторые граждане при задержании оказывали неповиновение законному требованию правоохранитей, тем самым препятствовали их работе". "Устанавливаются иные лица, которые также приняли участие в несанкционированном митинге", - добавили в милиции.
Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина ранее заявила, что текущая президентская избирательная кампания является самой тяжелой за всю историю страны из-за большого количества нарушений уже на раннем этапе кампании, в том числе из-за проведения отдельными претендентами не пикетов по сбору подписей, а митингов в нарушение порядка об организации массовых мероприятий. Первый замглавы МВД республики Геннадий Казакевич отмечал, что ситуация в Белоруссии в период политической кампании серьезно накаляется, однако ведомство располагает необходимым арсеналом сил и средств для обеспечения безопасности.
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Павел СеверинецЛидия ЕрмошинаБелорусская христианская демократияВеснаАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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