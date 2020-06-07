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2020-06-07T19:47
https://ria.ru/20200607/1572597573.html
В Лондоне начался марш в знак поддержки движения против расизма
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РИА Новости

В Лондоне начался марш в знак поддержки движения против расизма

18:44 07.06.2020 (обновлено: 19:47 07.06.2020)
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© РИА Новости / Густаво ВальентеУчастники акции протеста против полицейского насилия перед зданием посольства США в Лондоне
Участники акции протеста против полицейского насилия перед зданием посольства США в Лондоне
© РИА Новости / Густаво Вальенте
ЛОНДОН, 7 июн - РИА Новости, Наталья Копылова. Несколько тысяч человек собрались в воскресенье у посольства США в Лондоне в знак солидарности с движением Black lives matter. Позже колонна демонстрантов выдвинулась в сторону центра британской столицы, передаёт корреспондент РИА Новости.
В Лондоне второй день подряд проходят многотысячные протесты в знак солидарности с движением Black lives matter, активизировавшимся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
Собравшиеся у посольства США скандировали имя Флойда, призывали к справедливости, а также к прекращению расизма.
Днём в воскресенье акция протеста носит мирный характер, стычек с полицией пока не зафиксировано.
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Однако, как правило, ближе к вечеру некоторые активисты, пробравшись к резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, пытаются спровоцировать конфликты с полицией. Так, накануне неизвестные бросили пустую бутылку в конную полицию, а результате чего пострадала сотрудница полиции, упав с лошади. По данным полиции, женщина в субботу вечером была госпитализирована, поученные травмы не опасны для жизни.
Ранее власти Великобритании и мэр Лондона неоднократно призывали протестующих соблюдать меры предосторожности из-за коронавируса: носить маски и выдерживать двухметровую дистанцию. Многие участники выходят на протесты в масках, однако дистанцию соблюдать при большом скоплении народа не представляется возможным.
Медики не исключают, что после протестов число заболевших COVID-19 в Британии и Лондоне резко возрастёт.
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