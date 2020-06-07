В Лондоне начался марш в знак поддержки движения против расизма

ЛОНДОН, 7 июн - РИА Новости, Наталья Копылова. Несколько тысяч человек собрались в воскресенье у посольства США в Лондоне в знак солидарности с движением Black lives matter. Позже колонна демонстрантов выдвинулась в сторону центра британской столицы, передаёт корреспондент РИА Новости.
В Лондоне второй день подряд проходят многотысячные протесты в знак солидарности с движением Black lives matter, активизировавшимся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
Собравшиеся у посольства США скандировали имя Флойда, призывали к справедливости, а также к прекращению расизма.
Днём в воскресенье акция протеста носит мирный характер, стычек с полицией пока не зафиксировано.
Однако, как правило, ближе к вечеру некоторые активисты, пробравшись к резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, пытаются спровоцировать конфликты с полицией. Так, накануне неизвестные бросили пустую бутылку в конную полицию, а результате чего пострадала сотрудница полиции, упав с лошади. По данным полиции, женщина в субботу вечером была госпитализирована, поученные травмы не опасны для жизни.
Ранее власти Великобритании и мэр Лондона неоднократно призывали протестующих соблюдать меры предосторожности из-за коронавируса: носить маски и выдерживать двухметровую дистанцию. Многие участники выходят на протесты в масках, однако дистанцию соблюдать при большом скоплении народа не представляется возможным.
Медики не исключают, что после протестов число заболевших COVID-19 в Британии и Лондоне резко возрастёт.