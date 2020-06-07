В Лондоне начался марш в знак поддержки движения против расизма

Однако, как правило, ближе к вечеру некоторые активисты, пробравшись к резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, пытаются спровоцировать конфликты с полицией. Так, накануне неизвестные бросили пустую бутылку в конную полицию, а результате чего пострадала сотрудница полиции, упав с лошади. По данным полиции, женщина в субботу вечером была госпитализирована, поученные травмы не опасны для жизни.