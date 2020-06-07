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2020-06-07T18:08
https://ria.ru/20200607/1572596809.html
СК начал проверку видео с мужчиной, лежавшим на Вечном огне
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РИА Новости

СК начал проверку видео с мужчиной, лежавшим на Вечном огне

18:08 07.06.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 7 июн - РИА Новости. СК в Приморье начал проверку после того, как появилось видео с мужчиной, лежавшим в чаше Вечного огня в городе Артем, сообщает СУСК по региону.
Ранее в социальных сетях появилось видео, вызвавшее резонанс в Приморье. На кадрах видно, как в чаше Вечного огня мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны в городе Артеме, небрежно развалившись, лежит мужчина. Он упирается ногами в звезду в центре чаши, где горит Вечный огонь. В управлении МВД по региону РИА Новости сообщили, что полиция проверяет видео и устанавливает личность причастного к происшествию.
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"Седьмого июня 2020 года в средствах массовой информации появилось видео, на котором мужчина сидел в чаше Вечного огня на мемориале жителям, павшим на фронтах Великой Отечественной войны, и курил. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка", - сообщает СУСК.
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Следственный комитет России (СК РФ)АртемПриморский крайПроисшествия
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