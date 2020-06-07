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2020-06-07T17:35
https://ria.ru/20200607/1572594759.html
Полиция проверит видео с мужчиной, загоравшем на Вечном огне в Приморье
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РИА Новости

Полиция проверит видео с мужчиной, загоравшем на Вечном огне в Приморье

16:36 07.06.2020 (обновлено: 17:35 07.06.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВечный огонь в Парке Победы
Вечный огонь в Парке Победы
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 7 июн — РИА Новости. Полиция Приморья проверяет видео с мужчиной, который лежал в чаше Вечного огня на мемориале в городе Артеме, сообщила РИА Новости представитель управления МВД по региону Ирина Сырова.
Ранее в социальных сетях появилось видео, вызвавшее резонанс в Приморье. На кадрах видно, как в чаше Вечного огня мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны в городе Артеме, небрежно развалившись, лежит мужчина. Он упирается ногами в звезду в центре чаши, где горит Вечный огонь.
"Сотрудники полиции проверяют информацию, размещенную в социальных сетях, об инциденте на мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны в городе Артеме. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности и задержание гражданина, причастного к происшествию", — сказала агентству Сырова.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)АртемПриморский крайПроисшествия
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7 июня, 17:28
llaitman
1300013
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