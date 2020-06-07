Полиция проверит видео с мужчиной, загоравшем на Вечном огне в Приморье

Ранее в социальных сетях появилось видео, вызвавшее резонанс в Приморье. На кадрах видно, как в чаше Вечного огня мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны в городе Артеме, небрежно развалившись, лежит мужчина. Он упирается ногами в звезду в центре чаши, где горит Вечный огонь.
"Сотрудники полиции проверяют информацию, размещенную в социальных сетях, об инциденте на мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны в городе Артеме. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности и задержание гражданина, причастного к происшествию", — сказала агентству Сырова.