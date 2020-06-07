МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Депутата Депутата Московской городской думы Елену Шувалову исключили из КПРФ , она может оспорить это решение, сообщил РИА Новости депутат гордумы, член фракции КПРФ Леонид Зюганов.

"Да, действительно так. Могу сказать, что большинством голосов она была исключена, десять человек против, двое воздержались. У нее есть возможность подать апелляцию, принять решение по тем замечаниям, которые к ней были, и признать их. Мы не исключаем, что со временем она может быть восстановлена", — сказал Зюганов.

В ноябре прошлого года Зюганов говорил агентству, что нескольких депутатов КПРФ планировали вызвать на кадровую комиссию после негативных высказываний и оскорблений в адрес руководства партии. Позднее Шувалова сообщила РИА Новости, что покинула московское отделение КПРФ, но остается в Мосгордуме.