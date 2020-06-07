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2020-06-07T20:04
https://ria.ru/20200607/1572596125.html
Елену Шувалову исключили из КПРФ
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РИА Новости

Елену Шувалову исключили из КПРФ

17:44 07.06.2020 (обновлено: 20:04 07.06.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЕлена Шувалова
Елена Шувалова
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Депутата Московской городской думы Елену Шувалову исключили из КПРФ, она может оспорить это решение, сообщил РИА Новости депутат гордумы, член фракции КПРФ Леонид Зюганов.
"Да, действительно так. Могу сказать, что большинством голосов она была исключена, десять человек против, двое воздержались. У нее есть возможность подать апелляцию, принять решение по тем замечаниям, которые к ней были, и признать их. Мы не исключаем, что со временем она может быть восстановлена", — сказал Зюганов.
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В ноябре прошлого года Зюганов говорил агентству, что нескольких депутатов КПРФ планировали вызвать на кадровую комиссию после негативных высказываний и оскорблений в адрес руководства партии. Позднее Шувалова сообщила РИА Новости, что покинула московское отделение КПРФ, но остается в Мосгордуме.
В Мосгордуме 29 ноября должен был состояться круглый стол на тему "Конфискация без приговора. Изощренность методов борьбы с неугодными", который должна была вести Шувалова. Накануне вечером руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин отозвал заявку на проведение круглого стола без указания причины, но Шувалова провела встречу у себя в кабинете. Ряд депутатов от КПРФ, присутствовавших на встрече, негативно высказывались и оскорбляли руководство фракции, а также призвали снять Зубрилина с поста главы фракции.
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Елена ШуваловаКПРФМосковская городская думаПолитика
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