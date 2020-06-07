В Швеции акция против расизма прошла без задержаний

Организаторы акции получили в четверг разрешение на проведение мероприятия в районе Мальмё Рибесборг при условии, что участие в ней примут не более 50 человек. Это ограничение связано с запретом на собрания группами более 50 человек, выпущенным шведским Агентством здравоохранения в связи с пандемией коронавируса. Однако уже за пять минут до запланированного на 18.00 начала акции полицейские приняли решение о ее разгоне, поскольку количество участников быстро превысило допустимое.