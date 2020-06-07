В Швеции акция против расизма прошла без задержаний

СТОКГОЛЬМ, 7 июн - РИА Новости. Акция в поддержку движения против расизма Black Lives Matter в шведском Мальмё, прошедшая в четверг, завершилась без задержаний и пострадавших, сообщает Sveriges Radio.
"Задержанных не было. С точки зрения полиции все прошло спокойно. Нашей тактикой было проявить большое терпение", - рассказала журналистам представитель полиции Мальмё Эва-Гун Вестфорд.
Организаторы акции получили в четверг разрешение на проведение мероприятия в районе Мальмё Рибесборг при условии, что участие в ней примут не более 50 человек. Это ограничение связано с запретом на собрания группами более 50 человек, выпущенным шведским Агентством здравоохранения в связи с пандемией коронавируса. Однако уже за пять минут до запланированного на 18.00 начала акции полицейские приняли решение о ее разгоне, поскольку количество участников быстро превысило допустимое.
Несмотря на призывы полицейских разойтись несколько сотен человек направились в центр города, где разделились на группы. Больше всего людей собралось на площади Стурторьет, где стражи порядка снова начали убеждать демонстрантов разойтись. Акция завершилась около 22.00 по местному времени. Всего в акции приняли участие около тысячи человек.
В среду демонстрация в поддержку движения Black Lives Matters прошла в Стокгольме. Участие в акции приняли около 8 тысяч человек. Акция прошла мирно, но были зафиксированы отдельные стычки полицейских с демонстрантами. Были задержаны три человека, о пострадавших не сообщалось.
Демонстрации в Швеции прошли на фоне беспорядков в Миннеаполисе и ряде других городов США, начавшихся неделю назад после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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