Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-07T16:37
https://ria.ru/20200607/1572594121.html
В Швеции акция против расизма прошла без задержаний
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/07/1572594545_0:0:3069:1727_1036x0_80_0_0_e4688425a3e3b5c8245273b5827d069e.jpg
РИА Новости

В Швеции акция против расизма прошла без задержаний

16:37 07.06.2020
336
© REUTERS / TT News AgencyАкция протеста в Стокгольме
Акция протеста в Стокгольме
© REUTERS / TT News Agency
Акция протеста в Стокгольме
СТОКГОЛЬМ, 7 июн - РИА Новости. Акция в поддержку движения против расизма Black Lives Matter в шведском Мальмё, прошедшая в четверг, завершилась без задержаний и пострадавших, сообщает Sveriges Radio.
"Задержанных не было. С точки зрения полиции все прошло спокойно. Нашей тактикой было проявить большое терпение", - рассказала журналистам представитель полиции Мальмё Эва-Гун Вестфорд.
Демонстранты во время акции протеста в Берлине. 6 июня 2020
6 июня, 20:33
В Берлине во время акции протеста пострадали полицейские и журналист
Организаторы акции получили в четверг разрешение на проведение мероприятия в районе Мальмё Рибесборг при условии, что участие в ней примут не более 50 человек. Это ограничение связано с запретом на собрания группами более 50 человек, выпущенным шведским Агентством здравоохранения в связи с пандемией коронавируса. Однако уже за пять минут до запланированного на 18.00 начала акции полицейские приняли решение о ее разгоне, поскольку количество участников быстро превысило допустимое.
Несмотря на призывы полицейских разойтись несколько сотен человек направились в центр города, где разделились на группы. Больше всего людей собралось на площади Стурторьет, где стражи порядка снова начали убеждать демонстрантов разойтись. Акция завершилась около 22.00 по местному времени. Всего в акции приняли участие около тысячи человек.
Сотрудники полиции во время акции протеста в Вашингтоне, США
4 июня, 20:46
В ходе акций протеста в США пострадали 114 правоохранителей
В среду демонстрация в поддержку движения Black Lives Matters прошла в Стокгольме. Участие в акции приняли около 8 тысяч человек. Акция прошла мирно, но были зафиксированы отдельные стычки полицейских с демонстрантами. Были задержаны три человека, о пострадавших не сообщалось.
Демонстрации в Швеции прошли на фоне беспорядков в Миннеаполисе и ряде других городов США, начавшихся неделю назад после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
Вид на Торонто, Канада
Вчера, 02:29
В Торонто продолжаются протесты против расизма
140144
Обсудить 1
Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаШвецияМиннеаполисСтокгольм (город)СШАВ мире
Рекомендуем
Участники протеста против расизма в Мадриде
В Испании прошли массовые акции против расизма
Нацгвардия у мемориала Линкольна в Вашингтоне
Трамп поручил начать вывод нацгвардии из Вашингтона
Вечный огонь в Парке Победы
Полиция проверит видео с мужчиной, загоравшем на Вечном огне в Приморье
Полицейские преклоняют колени перед демонстрантами, которые собрались в Остине, штат Техас
В Росгвардии назвали преклонение колен коллегами из США унижением
Пустая больничная палата
В Липецкой области число выздоровевших от COVID-19 превысило тысячу
Строительство трубопровода Северный поток - 2
Захарова заявила об угрозах Германии из-за энергетической политики
Машина скорой помощи в Индонезии
На Бали мужчина провел шесть дней в колодце после нападения собаки
Участники акции протеста против расизма в Брюсселе
В Брюсселе проходит акция против расизма
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова: Россия и Китай обсуждали методы давления Запада еще год назад
Демонстранты во время акции протеста в Берлине. 6 июня 2020
В Берлине задержали около ста участников протестов против расизма
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова заявила, что за шпионскими скандалами в ФРГ "торчат уши" США
Бойцы Соторо вывешивают флаг Сирии на одной из улиц в городе Камышли провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии
В Сирии произошел теракт
Участники акции протеста против полицейского насилия перед зданием посольства США в Лондоне
В Лондоне начался марш в знак поддержки движения против расизма
Полицейский в Рио-де-Жанейро
В Рио-де-Жанейро проходят акции протеста против расизма
Главный раввин России Берл Лазар
Главный раввин России Берл Лазар заболел COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:41В Южной Корее за сутки зафиксировали 38 случаев COVID-19
06:39Бывший боевик ИГ* рассказал о британских инструкторах в Сирии
06:10Ученые рассказали о судьбе косаток и белух из "китовой тюрьмы"
06:07В "Росатоме" рассказали, как квантовый компьютер поможет атомной отрасли
06:04"Родительский комитет" поддержал идею пересдачи ЕГЭ сразу, а не через год
06:02На Чукотке создают морскую охранную зону в национальном парке "Берингия"
05:56В Красноярске задержали подозреваемых в нападении на инкассаторов
05:43В Севастополе сторожевой корабль "Сметливый" станет музеем
05:40В Китае за сутки выявили четыре новых случая COVID-19
05:16В ДВФУ и ДВО РАН создали сорбент для очистки воды от радиации
05:15В США предъявили обвинения подозреваемому в убийстве главы полиции города
05:10В Бразилии число зараженных коронавирусом превысило 685 тысяч человек
05:03В Бурятии выявили 44 случая COVID-19
04:59Сенатор-республиканец Митт Ромни принял участие в протестах в Вашингтоне
04:54Онищенко рассказал, какой вред могут причинить антисептики
04:53Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило семь миллионов
04:34Исследование: пятая часть россиян отказалась от отпуска из-за COVID-19
04:34В Москве идет на спад "мода" на отказ от детских прививок, сообщила врач
04:32В ВЭФ рассказали о влиянии пандемии COVID-19 на цифровизацию
04:30Пригожин ответил на совет женщины "не позориться"
Лента новостейМолния