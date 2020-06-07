Создатель рассказал об особенностях российского препарата от коронавируса

Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Препарат "Левилимаб", созданный для лечения осложнений Препарат "Левилимаб", созданный для лечения осложнений COVID-19 , изначально хотели применять при ревматоидном артрите, рассказал гендиректор российской биотехнологической компании BIOCAD Дмитрий Морозов.

"Так как в мире есть опыт использования подобного типа препаратов для лечения пациентов с COVID-19, мы его перепозиционировали туда и начали клинические испытания", — приводит его слова RT.

В пачке находятся два шприца, которые врачи могут ставить либо одновременно, либо с небольшой задержкой. Затем пациент остается десять дней под наблюдением и после этого выписывается.

Морозов подчеркнул, что это полностью оригинальный препарат, молекулы которого создавала компания. Сначала его предполагалось вводить после начала у пациента цитокинового шторма, однако врачи из Центральной клинической больницы Управделами президента в рамках клинических испытаний разработали собственный режим применения.

"Как только они видят, что у человека есть небольшая одышка или иные признаки заболевания COVID-19, которые могут перерасти в отягчающие состояния, они его начинают применять на опережение", — рассказал Морозов.

Ранее в пресс-службе Biocad сообщили, что препарат поступит в российские больницы примерно через три недели.

В России число заразившихся коронавирусной инфекцией превысило 467 тысяч человек, жертвами стали 5689 пациентов.