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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T00:09
https://ria.ru/20200607/1572592884.html
Создатель рассказал об особенностях российского препарата от коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_0:155:3044:1867_1036x0_80_0_0_a5d28dc8868d9dfbbc98907a996f40e5.jpg
РИА Новости

Создатель рассказал об особенностях российского препарата от коронавируса

15:57 07.06.2020 (обновлено: 00:09 08.06.2020)
37975
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Препарат "Левилимаб", созданный для лечения осложнений COVID-19, изначально хотели применять при ревматоидном артрите, рассказал гендиректор российской биотехнологической компании BIOCAD Дмитрий Морозов.
"Так как в мире есть опыт использования подобного типа препаратов для лечения пациентов с COVID-19, мы его перепозиционировали туда и начали клинические испытания", — приводит его слова RT.
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В пачке находятся два шприца, которые врачи могут ставить либо одновременно, либо с небольшой задержкой. Затем пациент остается десять дней под наблюдением и после этого выписывается.
Морозов подчеркнул, что это полностью оригинальный препарат, молекулы которого создавала компания. Сначала его предполагалось вводить после начала у пациента цитокинового шторма, однако врачи из Центральной клинической больницы Управделами президента в рамках клинических испытаний разработали собственный режим применения.

"Как только они видят, что у человека есть небольшая одышка или иные признаки заболевания COVID-19, которые могут перерасти в отягчающие состояния, они его начинают применять на опережение", — рассказал Морозов.

Ранее в пресс-службе Biocad сообщили, что препарат поступит в российские больницы примерно через три недели.
В России число заразившихся коронавирусной инфекцией превысило 467 тысяч человек, жертвами стали 5689 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииBiocadЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Молодцы!
7 июня, 16:08
Арсений Новиков
61750007
А как насчёт побочных эффектов ? Молчат что-то. А то все Лекарства подобного плана имеют «убийственные» побочные последствия для организма его принимающего .
7 июня, 16:22
freizdorf
79151054
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