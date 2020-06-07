В Петербурге восстановили энергоснабжение после аварии на подстанции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Специалисты "Ленэнерго" восстановили электроснабжение 75 домов в Василеостровском районе Петербурга, обесточенных после возгорания трансформатора на подстанции, сообщает районная администрация.
По данным городского управления МЧС РФ, около полудня в воскресенье загорелся трансформатор на подстанции "Волхов – Южная " в Калининском районе. Площадь пожара составила 3 квадратных метра. Из-за возгорания трансформатора без электричества остались 75 домов в Василеостровском районе.
Как отмечают районные власти, ликвидация последствий инцидента на подстанции заняла около 2,5 часов.
"К 14.27 подача электричества возобновлена. Спасибо пожарным за своевременное тушение возгорания и энергетикам - за оперативный ремонт", - говорится в сообщении на официальной странице администрации Василеостровского района "ВКонтакте".