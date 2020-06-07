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2020-06-07T15:02
https://ria.ru/20200607/1572590822.html
Около 350 россиян вылетели из Бишкека в Москву
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РИА Новости

Около 350 россиян вылетели из Бишкека в Москву

15:02 07.06.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
БИШКЕК, 7 июн - РИА Новости. Около 350 россиян в воскресенье вылетели чартерным рейсом из Бишкека в Москву, следует из информации на онлайн-табло международного аэропорта Манас столицы Киргизии.
По данным табло, рейс AFL1881 авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Бишкек - Москва вылетел в 17.16 (14.16 мск).
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Как сообщил представитель посольства РФ в Киргизии, в утвержденном списке пассажиров на вышеуказанный рейс - около 350 человек. Это граждане, которые имеют право на въезд в Россию и проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Калининградской, Саратовской, Мурманской, Самарской областях, республиках Мордовия и Карелия.
По данным киргизского республиканского штаба по борьбе с коронавирусом, ранее в Бишкек из Москвы этим же бортом вернулись 460 граждан Киргизии. "Все прибывшие граждане в установленном порядке помещены в обсервацию для прохождения установленных медицинских процедур", - заявил РИА Новости представитель штаба.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АэрофлотМоскваБишкекКиргизияСанкт-ПетербургМанасОбщество
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