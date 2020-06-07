Около 350 россиян вылетели из Бишкека в Москву

Как сообщил представитель посольства РФ в Киргизии, в утвержденном списке пассажиров на вышеуказанный рейс - около 350 человек. Это граждане, которые имеют право на въезд в Россию и проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Калининградской, Саратовской, Мурманской, Самарской областях, республиках Мордовия и Карелия.