Нетаньяху призвал ввести "парализующие" санкции против Ирана

"В любом случае коронавирус ни на йоту не уменьшил нашу решимость действовать против иранской агрессии. Я повторяю: Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие и продолжит методично действовать против иранских попыток на военное основе укрепиться на наших границах", - добавил он.