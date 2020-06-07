Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-07T15:00
https://ria.ru/20200607/1572590700.html
Нетаньяху призвал ввести "парализующие" санкции против Ирана
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571907003_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_ab4eb8bad9e6e50476dcfe3980fb5aa9.jpg
РИА Новости

Нетаньяху призвал ввести "парализующие" санкции против Ирана

15:00 07.06.2020
479
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПремьер-министр Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал международное сообщество к "парализующим" санкциям в отношении Ирана и отметил, что ситуация с коронавирусом не уменьшила решимость Израиля действовать против Тегерана.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что объём обогащенного урана в Иране превышает установленный ядерной сделкой 2015 года лимит почти в восемь раз, Агентство также информирует, что МАГАТЭ в докладе выражает обеспокоенность по поводу отказа Ирана предоставить доступ к двум ядерным объектам.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
28 мая, 17:32
Захарова оценила последствия отмены США санкционных исключений для Ирана
"Иран систематически нарушал свои обязательства, скрывая места и обогащая расщепляющиеся материалы, совершал другие нарушения... реальность, безусловно, требует в свете этих откровений, чтобы международное сообщество присоединилось к США и ввело парализующие санкции в отношении Ирана", - заявил Нетаньяху на заседании кабинета министров в воскресенье.
"В любом случае коронавирус ни на йоту не уменьшил нашу решимость действовать против иранской агрессии. Я повторяю: Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие и продолжит методично действовать против иранских попыток на военное основе укрепиться на наших границах", - добавил он.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
5 июня, 14:32
Глава МИД Ирана ответил на предложение Трампа о новых договоренностях
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
Иран неоднократно заявлял, что ядерная программа носит мирный характер и страна не намерена разрабатывать ядерное оружие.
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави
21 мая, 09:52
В МИД Ирана прокомментировали новые санкции США
31310514
Обсудить 0
МАГАТЭБиньямин НетаньяхуИранСШАИзраильВ мире
Рекомендуем
Полицейские преклоняют колени перед демонстрантами, которые собрались в Остине, штат Техас
В Росгвардии назвали преклонение колен коллегами из США унижением
Пошив защитных масок
В Израиле запустят производство медицинских масок
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова рассказала, кто портит отношения между Россией и Чехией
Участники протеста против расизма в Мадриде
В Мадриде проходит многотысячная акция против расизма
Файез Саррадж
СМИ: глава ПНС Ливии отправится в Москву в воскресенье
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
"Норникель" наращивает темпы ликвидации последствий ЧП в Норильске
Эстонский корабль обеспечения A433 Wambola
Корабли ВМС Эстонии примут участие в учениях НАТО
Набережная курорта Сочи
В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары
Девушка на капоте автомобиля ДПС
В Краснодаре проверят видео, где девушка бегала по крыше машины ДПС
Президент США Дональд Трамп возле граффити, нарисованного протестующими в Вашингтоне
Глава МИД Германии раскритиковал Трампа за популизм
Здание Министерства иностранных дел РФ
США попытаются переключить внимание с внутренних проблем, заявили в МИД
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
"Норникель" в июне завершит первые проверки после ЧП в Норильске
Протестующие на одной из улиц Нью-Йорка
В Нью-Йорке отменили комендантский час
Полевой лагерь группировки МЧС России под Норильском
МЧС ответило на предложение США о помощи в ликвидации ЧС в Норильске
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Создатель препарата от коронавируса рассказал об особенностях лекарства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:15Обвинившая коллег в изнасиловании дознавательница раскрыла новые детали
16:11Захарова заявила об угрозах Германии из-за энергетической политики
16:11Захарова заявила, что за шпионскими скандалами в ФРГ "торчат уши" США
16:09США попытаются переключить внимание с внутренних проблем, заявили в МИД
16:08Высылаемые из Чехии дипломаты вернутся в Россию в воскресенье
16:04Захарова прокомментировала беспорядки в США
15:59Захарова рассказала, кто портит отношения между Россией и Чехией
15:57Создатель препарата от коронавируса рассказал об особенностях лекарства
15:52В Саудовской Аравии число заболевших COVID-19 превысило сто тысяч
15:48В Хабаровске локализовали пожар на складе с пиломатериалами
15:41В Иркутской области потушили пожар на нефтяной скважине
15:39В ЛНР заявили о подготовке провокации на закрытом КПП
15:38В Росгвардии назвали преклонение колен коллегами из США унижением
15:37В Хабаровске площадь пожара на складе выросла до 1,5 тысячи "квадратов"
15:36В Красноярском крае задержали нового подозреваемого в убийстве девочки
15:34В Псковской области предупредили о мошеннических рассылках со штрафами
15:31В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары
15:30Спасатели ожидают ухудшения паводковой ситуации в Красноярском крае
15:26В Удмуртии умерли два пациента с COVID-19
15:16В Башкирии выяснят, предлагали ли родне умершего искать тело в морге
Лента новостейМолния