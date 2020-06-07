Нетаньяху призвал ввести "парализующие" санкции против Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал международное сообщество к "парализующим" санкциям в отношении Ирана и отметил, что ситуация с коронавирусом не уменьшила решимость Израиля действовать против Тегерана.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что объём обогащенного урана в Иране превышает установленный ядерной сделкой 2015 года лимит почти в восемь раз, Агентство также информирует, что МАГАТЭ в докладе выражает обеспокоенность по поводу отказа Ирана предоставить доступ к двум ядерным объектам.
"Иран систематически нарушал свои обязательства, скрывая места и обогащая расщепляющиеся материалы, совершал другие нарушения... реальность, безусловно, требует в свете этих откровений, чтобы международное сообщество присоединилось к США и ввело парализующие санкции в отношении Ирана", - заявил Нетаньяху на заседании кабинета министров в воскресенье.
"В любом случае коронавирус ни на йоту не уменьшил нашу решимость действовать против иранской агрессии. Я повторяю: Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие и продолжит методично действовать против иранских попыток на военное основе укрепиться на наших границах", - добавил он.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
Иран неоднократно заявлял, что ядерная программа носит мирный характер и страна не намерена разрабатывать ядерное оружие.
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