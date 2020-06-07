В Петербурге подтвердили еще 31 смерть от COVID-19 в мае-июне

Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Смерть от коронавируса еще 31 пациента, в числе которых 20 мужчин и 11 женщин в возрасте от 29 до 93 лет, подтверждена в Петербурге, сообщает городской комитет по здравоохранению.

"Седьмого июня, в Санкт-Петербурге зарегистрирован 31 новый случай смерти от новой коронавирусной инфекции: 6 на основе заключений комиссии по анализу летальных исходов и еще 25 на основе медицинских свидетельств о смерти. Больные скончались в мае-июне 2020 года", - говорится в сообщении.

Как уточняет комздрав, среди скончавшихся 20 мужчин в возрасте от 29 до 93 лет и 11 женщин в возрасте от 68 до 93 лет. Скончавшиеся страдали различными хроническими болезнями, в их числе сахарный диабет, атеросклероз, хроническая обструктивная болезнь легких.

По данным городского оперштаба, на субботу в Петербурге подтверждено 18 509 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 340 случаев. Всего выздоровели 7759 человек, скончались 377.