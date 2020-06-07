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Распространение нового коронавируса
2020-06-07T14:59
https://ria.ru/20200607/1572590643.html
В Петербурге подтвердили еще 31 смерть от COVID-19 в мае-июне
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572040584_0:240:3072:1968_1036x0_80_0_0_e3aa5aa85c2043732ae5c80cb51c75b0.jpg
РИА Новости

В Петербурге подтвердили еще 31 смерть от COVID-19 в мае-июне

14:59 07.06.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице в Санкт-Петербурге
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Смерть от коронавируса еще 31 пациента, в числе которых 20 мужчин и 11 женщин в возрасте от 29 до 93 лет, подтверждена в Петербурге, сообщает городской комитет по здравоохранению.
"Седьмого июня, в Санкт-Петербурге зарегистрирован 31 новый случай смерти от новой коронавирусной инфекции: 6 на основе заключений комиссии по анализу летальных исходов и еще 25 на основе медицинских свидетельств о смерти. Больные скончались в мае-июне 2020 года", - говорится в сообщении.
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Как уточняет комздрав, среди скончавшихся 20 мужчин в возрасте от 29 до 93 лет и 11 женщин в возрасте от 68 до 93 лет. Скончавшиеся страдали различными хроническими болезнями, в их числе сахарный диабет, атеросклероз, хроническая обструктивная болезнь легких.
По данным городского оперштаба, на субботу в Петербурге подтверждено 18 509 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 340 случаев. Всего выздоровели 7759 человек, скончались 377.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСанкт-Петербург
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