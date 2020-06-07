В Белоруссии возобновили пикеты в поддержку кандидатов в президенты

МИНСК, 7 июн - РИА Новости. В десятках городов по всей Белоруссии в воскресенье проходит сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатами в президенты претендентов, альтернативных действующему главе государства Александру Лукашенко, белорусы снова выстраиваются в очереди, чтобы отдать свою подпись за них.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Подписи в поддержку своего выдвижения кандидатами собирают 14 претендентов на высший государственный пост. Необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации. К настоящему моменту инициативные группы двух претендентов - Лукашенко и экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико - объявили, что собрали необходимое количество подписей.
Традиционно наиболее массовые пикеты, трансляции с которых ведут местные интернет-ресурсы, в воскресенье в Минске собираются на оживленной площади возле Комаровского рынка. Здесь пикеты выставили сторонники претендентов на президентский пост Светланы Тихановской, чей муж и глава инициативной группы Сергей задержан в рамках уголовного дела о насилии в отношении сотрудников милиции во время пикета в Гродно, а также Бабарико, экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало, сопредседателя общественного объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева, председателя Белорусской социал-демократической "Грамады" Сергея Черечня, лидера Объединенной гражданской партии Николая Козлова. На пикеты возле Комаровского рынка также пришли оппозиционный политик Павел Северинец и жена известного оппозиционера Николая Статкевича, получившего 1 июня 15 суток административного ареста, Марина Адамович.
Белорусы постепенно приходят к Комаровскому рынку, чтобы отдать свои подписи за претендентов, у пикетов образовываются очереди. Милиция наблюдает за происходящим, напоминая по громкоговорителю о необходимости осуществлять сбор подписей в соответствии с белорусским законодательством.
Присутствующие на пикетах наблюдатели не зарегистрированного властями правозащитного центра "Весна" утверждают на сайте организации, что к середине дня пикеты в общей сложности посетили около 1,3 тысячи человек. При этом правозащитники сообщают о нескольких задержаниях сотрудниками милиции членов инициативных групп альтернативных претендентов, в частности, Тихановской. Претендент в президенты, сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Ольга Ковалькова заявила в Facebook о задержании члена своей команды. Однако официальной информации от правоохранительных органов о задержаниях в настоящее время нет.
Ранее Лукашенко отметил, что никакого нового протестного движения в Белоруссии не появилось, и обвинил конкурентов по избирательной кампании в создании "малых и больших каруселей" при сборе подписей граждан. Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что текущая президентская избирательная кампания является самой тяжелой за всю историю страны из-за большого количества нарушений уже на раннем ее этапе, в том числе из-за проведения отдельными претендентами не пикетов по сбору подписей, а митингов в нарушение порядка об организации массовых мероприятий. Первый замглавы МВД республики Геннадий Казакевич отмечал, что ситуация в Белоруссии в период политической кампании серьезно накаляется, однако ведомство располагает необходимым арсеналом сил и средств для обеспечения безопасности.