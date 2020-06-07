В Белоруссии возобновили пикеты в поддержку кандидатов в президенты

Белорусы постепенно приходят к Комаровскому рынку, чтобы отдать свои подписи за претендентов, у пикетов образовываются очереди. Милиция наблюдает за происходящим, напоминая по громкоговорителю о необходимости осуществлять сбор подписей в соответствии с белорусским законодательством.