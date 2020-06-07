Пригожин предложил Шнурову "сходить в Кащенко"

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" ответил на слова музыканта Сергея Шнурова, который предложил ему вместе с супругой певицей Валерией обратиться "за медицинской помощью".
Ранее Шнуров в заочной дискуссии с Валерией назвал ее "тетей Лерой" и предположил, что ей вместе с Пригожиным нужна "помощь, может быть, даже медицинская". Так артист ответил на слова певицы о том, что он "переобулся и требует помощи шоу-бизнесу".
Пригожин ответил, что музыкант ведет себя "как свинья", а Валерия не знает "таких племянников", как Шнуров.
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"Она не помнит, чтобы Сергей Шнуров был ее родственником, чтобы называть ее тетей", — заявил продюсер, напомнив, что его жена и музыкант практически одного возраста.
"Что касается медицинской помощи, то, в принципе, мы могли бы сходить вместе с ним в одно медицинское учреждение под названием Кащенко и провериться вместе, убедиться в том, что врачебная помощь нужна все-таки ему", — заметил Пригожин, напомнив, что они с Валерией не трогали артиста.
Ранее в Сети разгорелся скандал между продюсером Иосифом Пригожиным и музыкантом Сергеем Шнуровым. Пригожин рассказал о тяжелом положении артистов после отмены выступлений из-за пандемии коронавируса. Лидер группы "Ленинград" раскритиковал продюсера, который позднее заявил, что Шнуров не избежит "мужского разговора", и призвал извиниться перед певицей Валерией, которую артист также упоминал в своих стихах.
Перепалка знаменитостей привлекла внимание и других звезд.
До этого о тяжелом положении рассказал бодибилдер и шоумен Сергей Глушко. По его словам, артисты не имеют ни копейки, "в отличие от бабушек и дедушек".