Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-06-07T15:53
https://ria.ru/20200607/1572590182.html
Пригожин предложил Шнурову "сходить в Кащенко"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572486080_0:72:3072:1800_1036x0_80_0_0_9db9044a3c28ea93ca1cba75bf0a239a.jpg
РИА Новости

Пригожин предложил Шнурову "сходить в Кащенко"

14:50 07.06.2020 (обновлено: 15:53 07.06.2020)
2582
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПродюсер Иосиф Пригожин
Продюсер Иосиф Пригожин
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Продюсер Иосиф Пригожин. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" ответил на слова музыканта Сергея Шнурова, который предложил ему вместе с супругой певицей Валерией обратиться "за медицинской помощью".
Ранее Шнуров в заочной дискуссии с Валерией назвал ее "тетей Лерой" и предположил, что ей вместе с Пригожиным нужна "помощь, может быть, даже медицинская". Так артист ответил на слова певицы о том, что он "переобулся и требует помощи шоу-бизнесу".
Пригожин ответил, что музыкант ведет себя "как свинья", а Валерия не знает "таких племянников", как Шнуров.
Певец Григорий Лепс
30 мая, 16:13Культура
Лепс дал совет "бедствующим" артистам
"Она не помнит, чтобы Сергей Шнуров был ее родственником, чтобы называть ее тетей", — заявил продюсер, напомнив, что его жена и музыкант практически одного возраста.

"Что касается медицинской помощи, то, в принципе, мы могли бы сходить вместе с ним в одно медицинское учреждение под названием Кащенко и провериться вместе, убедиться в том, что врачебная помощь нужна все-таки ему", — заметил Пригожин, напомнив, что они с Валерией не трогали артиста.

Ранее в Сети разгорелся скандал между продюсером Иосифом Пригожиным и музыкантом Сергеем Шнуровым. Пригожин рассказал о тяжелом положении артистов после отмены выступлений из-за пандемии коронавируса. Лидер группы "Ленинград" раскритиковал продюсера, который позднее заявил, что Шнуров не избежит "мужского разговора", и призвал извиниться перед певицей Валерией, которую артист также упоминал в своих стихах.
Перепалка знаменитостей привлекла внимание и других звезд.
До этого о тяжелом положении рассказал бодибилдер и шоумен Сергей Глушко. По его словам, артисты не имеют ни копейки, "в отличие от бабушек и дедушек".
Иван Охлобыстин
2 июня, 21:06
Охлобыстин пошутил про защищающего "артистов без трусов" Пригожина
103012346
Обсудить 6
КультураСергей Глушко (Тарзан)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияШоу-бизнесЛенинградИосиф ПригожинВалерия (Алла Перфилова)Шнур (Сергей Шнуров)Общество
Рекомендуем
Беременная женщина
Врач назвала оптимальный возраст для родов
Виталина Цымбалюк-Романовская
Цымбалюк-Романовская ответила на критику слов о Норкиной
Президент США Дональд Трамп возле граффити, нарисованного протестующими в Вашингтоне
Глава МИД Германии раскритиковал Трампа за популизм
Военнослужащий в костюме химзащиты в Солсбери
The Sunday Times сообщила о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
Полицейские преклоняют колени перед демонстрантами, которые собрались в Остине, штат Техас
В Росгвардии назвали преклонение колен коллегами из США унижением
Актер Михаил Кокшенов
В Москве простились с Михаилом Кокшеновым
Полевой лагерь группировки МЧС России под Норильском
МЧС ответило на предложение США о помощи в ликвидации ЧС в Норильске
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Солнечногорске похитили сына московского адвоката
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль
Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию
Набережная курорта Сочи
В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова рассказала, кто портит отношения между Россией и Чехией
Бари Алибасов
Пиар-директор Алибасова прокомментировал сообщения о его исчезновении
Больница
В Башкирии выяснят, предлагали ли родне умершего искать тело в морге
Прохожие на улице
Врачи рассказали, какой образ жизни нужно вести в жару
Инспектор ДПС проверяет цифровой пропуск у водителя
В Мосгордуме заявили, что не определяют порядок отмены пропусков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:11Захарова заявила об угрозах Германии из-за энергетической политики
16:11Захарова заявила, что за шпионскими скандалами в ФРГ "торчат уши" США
16:09США попытаются переключить внимание с внутренних проблем, заявили в МИД
16:08Высылаемые из Чехии дипломаты вернутся в Россию в воскресенье
16:04Захарова прокомментировала беспорядки в США
15:59Захарова рассказала, кто портит отношения между Россией и Чехией
15:57Создатель препарата от коронавируса рассказал об особенностях лекарства
15:52В Саудовской Аравии число заболевших COVID-19 превысило сто тысяч
15:48В Хабаровске локализовали пожар на складе с пиломатериалами
15:41В Иркутской области потушили пожар на нефтяной скважине
15:39В ЛНР заявили о подготовке провокации на закрытом КПП
15:38В Росгвардии назвали преклонение колен коллегами из США унижением
15:37В Хабаровске площадь пожара на складе выросла до 1,5 тысячи "квадратов"
15:36В Красноярском крае задержали нового подозреваемого в убийстве девочки
15:34В Псковской области предупредили о мошеннических рассылках со штрафами
15:31В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары
15:30Спасатели ожидают ухудшения паводковой ситуации в Красноярском крае
15:26В Удмуртии умерли два пациента с COVID-19
15:16В Башкирии выяснят, предлагали ли родне умершего искать тело в морге
15:13Врач назвала оптимальный возраст для родов
Лента новостейМолния